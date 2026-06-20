Durante años, las Finales del PSA Squash Tour parecían un territorio reservado para las grandes potencias tradicionales del squash. Egipto, Inglaterra, Nueva Zelanda o Francia dominaron un torneo diseñado para reunir únicamente a los mejores jugadores de cada temporada. Hasta que apareció Diego Elías.

El peruano se consagró este 20 de junio como campeón de las Finales del PSA Squash Tour 2025-2026 y escribió otra de esas páginas que ya comienzan a ser habituales en su carrera: convertirse en el primer sudamericano en conquistar uno de los títulos más importantes del circuito profesional.

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No se trató únicamente de una victoria. Fue la confirmación de una trayectoria que hace tiempo dejó de medirse por rankings o resultados aislados. Elías volvió a derribar una frontera para el deporte de la región.

"Es increíble ganar este torneo. Siempre había querido este título y significa mucho para mí", dijo el peruano tras alzar el título de campeón.

01 Récords, récords y más récords

A lo largo de los últimos años, el atleta nacional ya había conseguido hitos que parecían imposibles para un jugador sudamericano. Fue el primer representante del continente en alcanzar el número uno del mundo y también el primero en conquistar el Campeonato Mundial. Ahora suma a su colección el trofeo que reúne a los mejores ocho jugadores de la temporada.

Las Finales del PSA tienen un significado especial dentro del calendario internacional. No se trata de un torneo abierto, sino de una competición reservada para los jugadores más destacados del año, aquellos que lograron sostener un rendimiento de élite durante toda la temporada. Ganarlo implica imponerse en un escenario donde no existen rivales accesibles.

Elías llegó a París después de una campaña marcada por su regreso a los primeros planos del circuito. Tras superar los problemas físicos y lesiones que afectaron parte de su temporada anterior, el peruano volvió a instalarse entre los candidatos a los grandes títulos y alcanzó nuevamente las instancias decisivas de los torneos más importantes.

El título también llega en un momento importante para el deporte peruano. A dos años de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde el squash hará su debut olímpico, Elías continúa consolidándose como una de las principales figuras de la disciplina a nivel mundial.

La victoria en las Finales del PSA no solo amplía su palmarés. También fortalece su posición entre los grandes referentes de una generación que ha cambiado el mapa del squash internacional.

Hace apenas unos años, resultaba difícil imaginar a un sudamericano levantando los trofeos más importantes del circuito. Diego Elías ya lo hizo con el Mundial. Lo hizo con el número uno del ranking. Y ahora también lo hizo en las Finales del PSA.

Cada conquista parece cerrar una puerta histórica. Sin embargo, en el caso del peruano, casi siempre termina abriendo otra.