Diego Elía s tenía una cuenta pendiente en Egipto. Un año atrás había perdido la final del Abierto de Egipto ante Mostafa Asa l y ahora volvía a encontrarse con él en el mismo escenario. El egipcio, número uno del mundo, buscaba su tercer título consecutivo frente a su público. El peruano quería evitar que la historia se repitiera.

Y lo consiguió. Con las pirámides de Guiza como escenario, Elías venció a Asal por 3-2 (5-11, 11-5, 11-6, 7-11 y 11-6) y levantó por primera vez el trofeo del Abierto de Egipto .

Fue una victoria especial, no solo por el rival o por lo que había ocurrido el año anterior. También por cómo llegó Diego a este torneo, después de unas semanas en las que pasó de una eliminación inesperada a recuperar su mejor nivel.

01 25 partidos en una semana

Las cosas no habían empezado bien para Diego. En el Qatar Classic quedó eliminado en su primer partido ante el estadounidense Timothy Brownell, un resultado poco habitual para un jugador acostumbrado a disputar las últimas rondas de los torneos más importantes.

Su siguiente destino fue Argentina, donde representó al Perú en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026 y ganó la medalla de oro individual sin perder un solo juego.

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Pero hubo algo más. Durante aquella semana disputó 25 partidos entre individuales, dobles y competencias por equipos. Una carga exigente que, según contó el propio Diego, terminó siendo clave para recuperar su ritmo.

«Creo que eso me ayudó a estar en la cancha tres veces al día», explicó después de alcanzar la final en Egipto.

Tras los Suramericanos tuvo una semana para recuperarse y preparar su regreso al circuito profesional. Llegó a El Cairo con una medalla de oro y muchas horas de competencia encima.

02 Paul Coll, el primer gran obstáculo

Para llegar a la final, Diego tenía que superar a Paul Coll , número dos del mundo y uno de los jugadores más difíciles de enfrentar en el circuito.

El neozelandés comenzó mejor y se llevó el primer juego por 11-4. También dominó los primeros intercambios del segundo, pero entonces el partido cambió por completo.

Elías ganó 21 de los siguientes 24 puntos. Empezó a moverse con mayor soltura, encontró precisión en sus golpes y pasó a controlar los intercambios. Coll, en cambio, comenzó a cometer errores que le impidieron recuperar el dominio.

El peruano terminó imponiéndose por 3-1 (4-11, 11-8, 11-2 y 11-3) en 68 minutos.

«Entré en un ritmo muy bueno. Siempre disfruto jugando contra Paul y hoy fue un gran partido», comentó después del encuentro.

Había derrotado al número dos del mundo y estaba nuevamente en la final del Abierto de Egipto. Del otro lado lo esperaba un viejo conocido: Mostafa Asal .

03 Cinco juegos para cobrarse la revancha

La final comenzó cuesta arriba. Asal se llevó el primer juego por 11-5 y parecía dispuesto a repetir lo ocurrido un año atrás.

Pero Diego respondió. Ganó los siguientes dos juegos por 11-5 y 11-6, dio vuelta al marcador y quedó a un parcial de conseguir el título.

El egipcio, sin embargo, reaccionó. Con el apoyo del público, se impuso por 11-7 en el cuarto juego y llevó la definición hasta el quinto. Había que jugarse todo en el último parcial.

Elías salió decidido y ganó los primeros cinco puntos. Esa ventaja fue clave para manejar el cierre del encuentro y terminar imponiéndose por 11-6.

Después de cinco juegos, el peruano pudo celebrar. Había vencido al número uno del mundo y conquistado por primera vez el Abierto de Egipto , uno de los torneos de categoría Diamante del circuito PSA.

Además, lo hizo ante el mismo rival que le había impedido levantar el trofeo en la edición anterior.

04 Diego Elías todavía tiene títulos por conquistar

A sus 29 años, Diego Elías ya sabe lo que significa llegar a lo más alto del squash. Fue número uno del mundo, se coronó campeón mundial en 2024 y en junio de 2026 conquistó las Finales del PSA Tour .

Sin embargo, todavía hay torneos importantes que no había podido ganar. El Abierto de Egipto era uno de ellos.

Para conseguirlo tuvo que superar, en partidos consecutivos, a los dos primeros del ranking mundial: Paul Coll y Mostafa Asal . En ambos encuentros empezó perdiendo, pero encontró la manera de remontar.

Un año después de aquella final perdida, Diego volvió a Guiza, se encontró con el mismo rival y esta vez se llevó el trofeo a casa.