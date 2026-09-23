Diego Elías gana el oro en Santa Fe y apunta a Lima 2027

Diego Elías sumó otro oro para Perú. El miércoles 23 de septiembre, venció al colombiano Matías Knudsen en la final individual de squash de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Ganó por 3-0, con parciales de 11-6, 11-6 y 11-3, y completó un torneo en el que ninguno de sus rivales pudo quitarle un juego.

El triunfo llega poco más de un mes después de su título en el Campeonato Panamericano Senior de Asunción. En aquella final derrotó al mexicano Leonel Cárdenas; esta vez fue Knudsen quien intentó frenar al ‘Puma’. El resultado volvió a ser una medalla de oro para el peruano.

Con estos resultados, es inevitable pensar en Lima 2027. Diego ya ganó las dos últimas ediciones de los Juegos Panamericanos y tendrá la oportunidad de buscar un tercer título consecutivo frente a su público. Además, ganar en casa podría darle el pase a Los Ángeles 2028, donde el squash será olímpico por primera vez.

01 Cuatro victorias y ningún juego perdido

Elías empezó su camino al título ante el brasileño Yuri Pollak en octavos de final. Lo venció por 3-0, con parciales de 11-1, 11-2 y 11-2. Después superó a los argentinos Miguel Pujol y Jeremías Azaña, en cuartos y semifinales, también en tres juegos.

En la final mantuvo esa diferencia. Ganó los dos primeros parciales por 11-6 y cerró el tercero por 11-3. Así terminó su participación individual con cuatro victorias y doce juegos ganados, sin perder ninguno desde octavos hasta el partido por el oro.

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Pero todavía quedaba trabajo en Santa Fe. Tras la final, Diego recordó que seguía en competencia en dobles y por equipos, con la posibilidad de sumar más medallas para Perú. El oro individual era el primer objetivo cumplido.

La victoria también confirmó lo que había mostrado en agosto. En Asunción, Elías se impuso por 3-1 a Leonel Cárdenas y consiguió su cuarto título individual del Campeonato Panamericano Senior. Ganar ambos torneos en poco más de un mes refuerza su lugar como el rival a vencer en la región.

02 Lima 2027: la oportunidad de volver a ganar en casa

Diego conoce bien lo que significa disputar una final panamericana. Lo hizo en Toronto 2015, cuando ganó la plata tras caer ante el colombiano Miguel Ángel Rodríguez. Cuatro años después volvió a enfrentarlo en Lima y consiguió su primer oro en los Juegos.

En Santiago 2023 se repitió la final y volvió a ganar el peruano. El triunfo por 3-1 le dio su segundo título consecutivo y dejó abierta la posibilidad de buscar un tercero en la siguiente edición. Ahora ese reto tendrá un escenario conocido: Lima.

Sus antecedentes y los resultados de este año permiten señalarlo como el principal candidato al oro individual de 2027. Falta tiempo para el torneo y mucho dependerá del nivel con el que llegue cada jugador, pero Diego ya ha demostrado que sabe responder en este tipo de competencias.

Jugar en casa tendrá un valor especial. Será la oportunidad de volver a ganar frente a quienes lo acompañaron en 2019 y de acercar el squash a más peruanos. Para quienes lo siguen desde entonces, también será una ocasión de verlo competir de cerca, después de tantos torneos disputados fuera del país.

El desafío está claro: defender el título y conseguir un tercer oro consecutivo. Y esta vez, ganar podría tener una recompensa adicional.

03 El camino hacia Los Ángeles 2028

El squash hará su debut olímpico en Los Ángeles 2028. Para Diego, será la primera oportunidad de representar al Perú en unos Juegos Olímpicos, y una de las vías para llegar estará en Lima.

El sistema de clasificación contempla una plaza para el campeón individual masculino de los Juegos Panamericanos de 2027, sujeta a los requisitos de elegibilidad. Si Elías vuelve a ganar el oro, podría asegurar también su participación olímpica.

Habrá otras formas de clasificar, como el ranking mundial de la PSA y un torneo clasificatorio final. Sin embargo, las plazas serán pocas: el cuadro masculino de Los Ángeles tendrá solo dieciséis jugadores, al igual que el femenino.

Por eso, Lima 2027 será una cita importante para el peruano. Podría celebrar un nuevo título ante su gente y, al mismo tiempo, conseguir un lugar en la primera competencia olímpica de squash.

Todavía falta para ambos torneos. Por ahora, Diego suma un nuevo oro suramericano y resultados que respaldan sus aspiraciones. De la mano de Elías, el squash peruano vive uno de sus mejores momentos. Lima 2027 será la oportunidad de confirmarlo en casa.