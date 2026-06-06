Diego Elías alcanzó la semifinal del British Open de Squash y confirmó lo que hasta hace unos meses parecía incierto: el peruano está nuevamente en condiciones de competir de igual a igual con los mejores exponentes del mundo.

Después de un inicio de temporada marcado por problemas físicos, Elías llegó a Birmingham con el desafío de defender el título que había conquistado en 2024. Y aunque no pudo repetir la hazaña, dejó en claro que ha recuperado el nivel que los llevó a ser el primer squashista sudamericano en alcanzar el número uno del ranking mundial.

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Su recorrido en el torneo no fue sencillo. Superó partidos exigentes, avanzó hasta las semifinales y volvió a cruzarse con Asal, actual líder del ranking y uno de los jugadores más dominantes del circuito. El encuentro fue intenso, disputado y se resolvió por detalles.

Con el paso de los años, los enfrentamientos entre Elías y Asal se han convertido en una de las rivalidades más atractivas del squash profesional. Ambos han protagonizado finales y semifinales en los torneos más importantes del circuito, y cada nuevo cruce deja en claro que conforman la élite del squash.

Lo conseguido por el peruano cobra aún más valor en un deporte que es dominado en gran parte por atletas egipcios. En ese contexto, Elías ha logrado mantenerse en lo más alto de este deporte y romper con dicha hegemonía.

A sus 29 años, el atleta nacional atraviesa una etapa distinta de su carrera. Busca volver a posicionarse como favorito a los grandes títulos. Lo mostrado en el British Open es una señal que cada vez está más cerca de conseguirlo.