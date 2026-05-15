Diego Elías y Mostafa Asal: una rivalidad que ya marca una era en el squash

Diego Elías cayó ante Mostafa Asal en las semifinales del Campeonato Mundial de Squash, aunque el resultado volvió a dejar una sensación ya habitual en el circuito: cuando se enfrentan, casi nunca hay un partido cualquiera.

Elías volvió a competir de igual a igual frente al actual número 1 del mundo y confirmó por qué es uno de los jugadores que más incomodan al egipcio. De hecho, varios de los encuentros más recordados de los últimos años tuvieron a ambos cara a cara.

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Uno de ellos fue la final del US Open 2023, en la que el peruano alcanzó uno de los puntos más altos de su carrera y se coronó campeón tras superar a Asal. Meses después, la historia continuó en la final del Mundial, en otro duelo intenso que terminó por consolidar la rivalidad.

La semifinal de este jueves mantuvo ese mismo clima. Aunque Asal terminó imponiéndose, hubo tramos en los que Diego logró manejar el ritmo del partido y obligó al egipcio a jugar incómodo, algo que no muchos consiguen en el circuito actual.

Quizá ahí está la clave de esta rivalidad. No se trata solo de quién gana o pierde, sino de cómo ambos terminan llevándose al límite cada vez que se cruzan en la cancha. Los partidos suelen definirse por detalles y siempre dejan la sensación de que cualquiera puede quedarse con el triunfo.

Además, el crecimiento de esta rivalidad contribuyó a dar mayor visibilidad al squash fuera de sus países tradicionales. Y en ese escenario, Elías ha tenido un papel importante: cada gran torneo suyo vuelve a poner al Perú en conversación con la élite mundial.

A sus 29 años, Diego Elías no solo sigue siendo el mejor squashista peruano de la historia. También ya es protagonista de una rivalidad que hoy representa una de las grandes historias del squash moderno.