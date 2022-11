DJ Dmandado en la Internacional

La verdad, qué muy feliz. La noticia me alegró mucho. Meses atrás me habían comentado para participar en la Final Nacional de Chile, pero después me dijeron que se había cancelado lo de Chile. Bueno, pasó todo esto. Después de la

me llamaron y me dijeron: ‘Dmandado, has sido seleccionado para la Final Internacional de México’. Yo pensé que era una broma. Me pareció muy chévere y me dejó sin palabras en ese momento. Yo dije: ‘se me cerró una puerta, pero se me abrió una ventana’. Estoy súper feliz de ir a disputar esto y a darle con todo. Es la primera vez que un DJ peruano sale a cubrir un evento de esta magnitud.