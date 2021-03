Entrevista a Morgana, campeona de la Liga de Freestyle Femenina 2021

Esta historia es parte de Red Bull Batalla Ver calendario

Hace un par de semanas se realizó la final de la tercera temporada de la LFF y campeonaste. ¿Cómo te sentiste antes y después del torneo?

Antes de la batalla final, no me sentía tranquila, me sentía ansiosa. Lo primero que pensé es lograr pasar la primera ronda, tenía una pizca de calma, pero a la vez era un manojo de nervios. Después de ganar el torneo contra Sarely, me sentí súper contenta, para mí fue un logro súper grande. Sentía que había logrado algo para mí, a base de lo que me gustaba y lloré de alegría porque sentí que era un paso para alcanzar lo que yo quiero. Estaba emocionada y bendecida, la felicidad que yo sentía en ese momento no puedo explicarla, hay veces que se llora de tristeza, pero ese día yo lloraba de alegría.

Desde que iniciaste en este mundo de Batallas de Rap hasta la actualidad, ¿ser mujer ha hecho que tu papel sea más complicado para desarrollarte como Freestyler, en un movimiento donde la mayoría son varones?

Yo creo que integrarse en algo nuevo donde tu género lamentablemente no abunda es difícil, para muchas integrarse en batallas donde el movimiento es de varones ha sido súper complicado. Al inicio sentía miedo a que me traten mal por mi género o digan algo contra mía por ser mujer. No encontraba palabras precisas para defenderme, pero con el tiempo asimilé y me fui integrando. Así como hay personas que apoyan el talento freestyle, también existen personas que por ser “mujer” tratan de menospreciar. Pero debemos tomar en cuenta las críticas positivas, todo fue difícil al principio, pero con el tiempo ya no me complico por ser mujer y batallar. No importa cómo responda para defenderme, porque sé que puedo callar muchas bocas con mi talento.

Antes de aventurarte en este mundo de rimas ¿qué fue lo que te impulso a conocer, participar e integrarte en las batallas de freestyle?

Antes de integrarme en este mundo, conocí el hip hop “rap revolucionario”, y me gustaba expresarme en contra de alguien por un fin común. Recuerdo que un día motivada por amigos batallé, pero no tenía la experiencia y eso motivó a sumergirme más en el movimiento. Me di cuenta que batallando era lo único que iba hacer que permanezca con mis amigos y formar parte de esta bonita cultura, por eso lo intenté e empecé a entrenar para batallar. Poco a poco sin darme cuenta ya me había integrado, dejando el estilo con el cual inicié para poder lograr desarrollarme en este ámbito duro de batallas.

Superarte a ti misma en cada torneo desarrollando un gran papel con tu talento, ¿ha influido que consideres que podrías ser la integrante femenina del team God Level Perú?

Hasta ahora no lo había considerado, pero si alguien lograra pensar en mí, yo pienso entrar a la cancha con todo a ganar confianza y seguridad, dejando todo en el momento. Aún me falta demostrar mucho, quiero sudar la camiseta para que vean de qué estoy hecha. Eso bastará para que mi persona junto a mis actos hable por sí solos y de esa forma, la gente decida si puedo ser integrante o no.

Morgana © Fiorella Alvarado Holguín

Con todo lo que vienes logrando gracias a tu esfuerzo y entrenamiento como competidora. ¿Te sientes preparada para audicionar y lograr tu clasificación a #RedBullBatalla 2021?

Aun no me siento preparada, pero sí pienso intentarlo y enviar mi audición. Para ello seguiré entrenando a fin de poder lograr mi clasificación, quizá sea muy pronto y las personas piensen lo mismo, pero todo para mi es basado en la constancia, entrenamiento y mucho esfuerzo. Yo tengo metas trazadas y sé que con mis logros podré obtener los grandes resultados que tanto ansío.

¿Cómo te ves de acá a un año en el ámbito de batallas como Freestyler si continúas creciendo dentro de la escena peruana?

Yo si me veo aun batallando, para ello seguiré entrenando a fin de desarrollar mi crecimiento como freestyler dentro de la escena. Esta vez le dedicaré de mi tiempo junto a la constancia para así continuar logrando grandes cosas. Yo ya me tracé una meta, nadie me frenará hasta obtenerla, porque al final de todo esto, voy a entregar todo de mí y mi único objetivo es dejar en alto mi AKA, porque Morgana hay para rato. Por ello es que me veo de acá a un año en los mejores eventos y si Dios quiere en Red Bull Batalla.

¿Cómo te definirías ante los ojos del mundo de las batallas de Freestyle?

Quizá no encuentre las palabras exactas para poder definirme, pero hoy en este momento me defino como una competidora que tiene mucho que dar para dejar todo en la cancha y yo lo voy hacer. Mi meta trazada es dejar mi aka en lo alto, por eso quiero que las personas me conozcan porque tengo ataque y tengo respuesta. Pase lo que pase si en medio de mi camino me caigo y tengo que levantarme en ese mismo momento, lo haré. Mi persona es resiliente y parte de mis fortalezas las voy a integrar con Morgana, para lograr toda mis metas y los sueños que tengo trazados.

Como referente femenino freestyler ¿Qué les dirías al resto de chicas que aún no se atreven a dar el siguiente paso para integrarse en el mundo de las Batallas de freestyle?

Esta última pregunta es la que más me agrada porque yo al igual que mis compañeras al comienzo tenía miedo. Pasaba por mi cabeza “soy mujer, qué voy hacer en grupo donde hay bastantes hombres”, pero es cuestión de atreverse, solo es un paso más. Si ya haces freestyle y quieres batallar ¡Inténtalo!, porque nuestro error es ponernos el obstáculo nosotras mismas. Evitemos decir “hay muchos hombres, por qué voy a estar ahí, que vergüenza”. No, tú hazlo. No definamos el rap como una diferencia de género, ve por lo que a ti te gusta si es lo que quieres hacer. A medida que ganes experiencias verás cómo vendrá a tu cabeza la frase “lo hubiese hecho antes”, te darás cuenta de que esto no se trata de género, solo de ir por lo que tú quieres y si es una de tus metas, ¡qué esperas para intentarlo!