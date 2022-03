“Después de Trujillo, Huancayo es la ciudad con más nivel de Freestyle”

Cuando acabé el colegio, empecé mis estudios superiores en Lima. Nunca me acostumbré al estilo de vida de la capital. En Huancayo puedes llegar a pie a cualquier lugar ya si tomas un taxi, el costo es bastante bajo. Tuve muchas ganas de intentarlo, pero en Lima no conocía a nadie. Así que terminó mi primer ciclo y regresé a Huancayo para mis vacaciones. Acá empezó todo en la bajada el Tambo, específicamente en la Casa de la Cultura de Huancayo, que es donde nació el freestyle de esta ciudad y donde se desarrolla hasta ahora. Yo estaba caminando con mi pareja de ese entonces (ríe) y vemos que en la plaza estaba reunida toda la gente. Ella me dice: por qué no lo intentas. Me animó a hacerlo, llamé también a mi mejor amigo y fuimos para la plaza. Me inscribí y me preguntaron cuál era mi a.k.a. y yo no había pensado en uno. Entonces, dije

Willy

, aunque ese no es mi nombre real, el que figura en mi DNI, pero así me han dicho toda la vida porque a mi papá también le dicen Willy. Avancé hasta las semifinales, pero me tuve que ir porque tenía cosas que hacer. Ese día yo no había ido con la intención de participar. Me dijeron que no había problema con que me retirara, pero me pidieron que no deje de ir a la plaza.