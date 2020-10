Batalla Perú 2020: ¿Se repite campeón?

, quien no solo ha tenido grandes participaciones en los últimos años, sino que en 2013 se proclamó campeón. Asimismo, es imposible no nombrar a

Asimismo, ha mejorado mucho en los minutos libres, lo que era uno de sus puntos más bajos. Litzen tiene todas las credenciales para defender con éxito el título, pero eso sí, no debe subestimar a ninguno de sus rivales: debutantes o experimentados.

En mi opinión, Jaze siempre será uno de los favoritos para llevarse el título de Red Bull Batalla de los Gallos. Pese a que le viene dedicando mucho tiempo a su carrera como músico, el joven exponente no ha descuidado su faceta como batallador.

En 2018 se coronó campeón nacional y tiene todos los argumentos para repetir el plato. Siento que aún tiene una revancha pendiente con la Final Internacional, donde en dos ediciones consecutivas no superó los octavos de final. ¿La tercera será la vencida?

El MC trujillano no compite en Red Bull Batallas de los Gallos Perú desde el 2016, año en el que se alzó como bicampeón internacional del certamen, un logro que hasta la fecha nadie en Perú ha igualado.

Stick será un duro contrincante para cualquier MC que se cruce en su camino. De no lograr su ansiado bicampeonato, lo veo integrando el podio.

Otro de los competidores de plaza que rápidamente se ha ganado un nombre dentro de la escena local. Skill tiene un 2020 muy alentador: no solo ha protagonizado batallas memorables, sino que ha liderado los certámenes en los que ha participado, como fue Red Bull Batalla de los Gallos Exhibición.

