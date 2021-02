Sumeria lanza su primer videoclip

“La letra está inspirada en algo que me pasó, mi corazón necesitaba expresar muchas cosas esa noche, necesitaba decirlo. Cuando algo me hace sentir triste, me pongo a escribir y siento que sano internamente, es una paz increíble”,

“La letra está inspirada en algo que me pasó, mi corazón necesitaba expresar muchas cosas esa noche, necesitaba decirlo. Cuando algo me hace sentir triste, me pongo a escribir y siento que sano internamente, es una paz increíble”, nos confiesa.

Transcurría la noche del 6 de enero del 2021 cuando una inquietud repleta de inspiración se disfrazó de insomnio en la habitación de Sumeria, obligándola a componer. “Esa noche no podía dormir, estaba muy pensativa así que entré a YouTube, encontré un beat que me gustó y me puse a escribir”, nos cuenta la rapera, quien viene haciendo música desde el 2016 y que aquella noche de verano terminaría plasmando en un papel todo el sentimiento de vivencias reales y propias.

Una meta trazada a los 5 años

Cuando Sumeria tenía 5 años uno de sus tíos le realizó una típica pregunta: ¿Qué quieres ser cuando seas grande? A la cual ella respondió “Quiero ser cantante” . Todos le dijeron que estaba equivocada, que eran cosas de niños y que las personas iban cambiando su forma de pensar con el tiempo, pero en su caso no sucedió así. Después de muchos años volvió a hablar con ese mismo tío y pudo decirle “Me sigue gustando la música, sigo pensando que en algún momento voy a pisar un escenario” . En ese momento aun no conocía el freestyle, ni tampoco el rap. Sin embargo, años después, el sueño se convertiría en realidad.

“Empecé a componer a los 8 años y desde entonces no he parado de escribir. También escribo poemas, me gusta escribirle a la vida y filosofar mucho. Eso es algo que casi nadie sabe sobre mí”, nos confiesa evidenciando mucha pasión.

Para muchos artistas elaborar la letra de una canción es un proceso que puede tardar varios días, pero no es el caso de Sumeria. “Me demoro entre 10 y 15 minutos en escribir una canción. Y no suelo modificar la letra, me gusta que transmita lo mismo que sentía yo al momento de escribirla”, nos cuenta la freestyler, quien desde muy pequeña desarrolló su destreza con la pluma, práctica que hoy en día le facilita mucho el proceso de componer.

