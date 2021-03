Impro Sesión: Éxodo Lirical ft. Chez Tropics

Si nunca has visto una Impro Sesión, no sabes lo que te estás perdiendo. La última estuvo a cargo del vigente campeón dominicano de Red Bull Batalla,

Éxodo Lirical

¿Cuál fue tu proceso creativo a la hora de realizar este show?

¿Cómo fue colaborar con Chez Tropics en una Impro Sesión?