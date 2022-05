Jaze presenta “Cantar adentro”

Trap puede ser, pero un trap más rapeado. Es que me gusta como suenan algunos cantantes con autotune, pero no me gusta en mí. Me gusta, no me encanta, en algunos artistas cuando está bien usado. Fácil hago un proyecto de trap rapeado porque por ahí tengo un tema que quiero hacer con ese ‘style’. Y reguetón, podría ser. O sea, no lo descarto, pero no lo tengo como una opción cercana. Nunca me cierro a nada.

Cuando era chibolo era ‘hater’ de todo lo que no fuera rock o reggae. El reguetón yo como que lo aborrecía, pero lo aborrecía porque me dio mi época de chibolo que solo escucha rock. Con el tiempo, en mi caso, me empezaron a gustar algunos temas y empecé a valorar algunas cosas del reguetón. Hay temas antiguos como los de Tego Calderón o recientes como los de Bad Bunny que me parecen malditos.