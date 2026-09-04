Jota va por un histórico tetracampeonato de Red Bull Batalla

Hay títulos que pesan más que otros. Para Jota, la próxima Final Nacional de Red Bull Batalla Perú tiene un ingrediente especial: llega con tres campeonatos y con la posibilidad de convertirse en el primer tetracampeón nacional de la historia del país.

Jota levantó el trofeo en 2015, 2016 y 2023. Ahora vuelve a una Nacional con la oportunidad de sumar una cuarta corona y escribir un nuevo capítulo en su historia dentro de la competencia.

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La tarea, por supuesto, no será sencilla. Nekroos, KG, JC Snake y el resto de clasificados también llegan con sus propias historias y argumentos para pelear por el título. Pero hay un récord que inevitablemente acompañará a Jota cuando suba al escenario.

01 Un cuarto título que muy pocos han conseguido

Ser cuatro veces campeón dentro del circuito de Red Bull Batalla es una marca al alcance de muy pocos MCs.

Valles-T lo consiguió en Colombia, donde sus cuatro títulos nacionales lo convirtieron en uno de los nombres más importantes de su país. Aczino también suma cuatro coronas, aunque repartidas entre México y Colombia: ganó tres veces la Nacional mexicana y una vez la colombiana. Éxodo Lirical, por su parte, tiene dos campeonatos de República Dominicana y otros dos de Centroamérica.

Jota tiene ahora la oportunidad de llegar a cuatro ganando siempre en un mismo país: Perú.

Para él, el récord funciona más como una motivación que como una presión.

“Es emocionante. Lograr romper un récord personal o un récord en tu país sería chévere”, cuenta.

Después de tres campeonatos nacionales, la posibilidad de sumar uno más coloca al peruano frente a una marca inédita en el freestyle nacional. Pero antes tendrá que imponerse en una Final Nacional que él mismo considera abierta.

02 Mente en blanco

Jota tiene clara su estrategia. Después de tantos años sobre escenarios, encontró que su mejor preparación pasa por no llenar la cabeza de escenarios posibles antes de una batalla.

“Ir en blanco, creo yo. Mientras tenga la cabeza más tranquila, va a ser más favorable para mí”, explica. “Me ha funcionado las últimas veces que he querido hacer algo, ganar algo. Mientras más en blanco esté, mejor”.

También aprendió a convivir con una de las situaciones más difíciles para cualquier freestyler: equivocarse en plena batalla.

“Si me volviera a trabar en una Nacional, una Regional o una batalla en la calle, mi cabeza ya no estaría con la idea de que ahí termina la batalla”, cuenta. “La batalla termina cuando hay un resultado a favor o en contra. Si cometiera un error, no me desconcentraría y seguiría metiéndole”.

Esa experiencia puede pesar en una Nacional que él mismo considera abierta. Jota evita señalar a un rival por encima del resto. Menciona a KG, JC Snake y Nekroos, pero insiste en que una Nacional tiene espacio suficiente para que aparezca una sorpresa.

03 Revancha en la Final Internacional

El cuarto campeonato tiene otro incentivo: el ganador conseguirá un lugar en la próxima Final Internacional de Red Bull Batalla, que volverá a disputarse en Perú.

Para Jota, esa posibilidad toca una historia muy particular.

En 2016, la última vez que la Final Internacional se celebró en territorio peruano, llegó más lejos que nunca. Frente a su público avanzó hasta la batalla por el campeonato y terminó como subcampeón después de caer ante Skone en la final.

Una década después, tiene la oportunidad de buscar nuevamente un cupo para competir en casa.

“Vengo mucho tiempo repitiéndolo: ‘¿Cuándo será en Perú de nuevo? ¿Cuándo será en Perú de nuevo?’. Y ahora está aquí nomás”, cuenta.

Volver tendría, inevitablemente, un componente personal. No se trataría simplemente de disputar otra Internacional, sino de regresar al lugar en el que estuvo a una batalla de conseguir el título más importante de su carrera.

“Sería emocionante, la verdad”, reconoce.

Y existe una curiosidad adicional. Skone también está en carrera para llegar a esa Internacional, esta vez a través de la Final Nacional de España. Para que haya un nuevo capítulo entre ambos, primero Jota tendría que ganar en Perú, Skone hacer lo mismo en España y, posteriormente, el cuadro internacional tendría que cruzarlos.

Es una posibilidad todavía lejana, pero suficiente para recordar una de las batallas más importantes en la carrera del peruano.

04 “Red Bull es el Mundial de los freestylers”

Después de tantos cambios en la escena, nuevas ligas y formatos que aparecieron durante la última década, Jota tiene claro el lugar que ocupa Red Bull Batalla para un competidor.

“Red Bull es la máxima competencia de todas. Red Bull es el Mundial de los freestylers”, afirma.

Para él, hay algo que los títulos de otras competencias no terminan de reemplazar.

“Puedes ser el mejor de todos, ganarle a los campeones mundiales, ganarle a todos, pero si no has ganado una Nacional de Red Bull o una Mundial de Red Bull, es como que te falta algo en tu vitrina”.

No sorprende entonces que volver a competir por un título nacional, después de haber ganado tres, siga teniendo un significado especial.

05 Perú y una cuenta pendiente en la Internacional

Jota también cree que el freestyle peruano tiene argumentos para conseguir algo que todavía tiene pendiente: ganar una Final Internacional de Red Bull Batalla.

“Llegó el momento de Perú. Por fin llegó el momento de Perú”, asegura.

También sabe lo que significa competir con un público local detrás. Lo vivió en 2016, cuando alcanzó la final frente a los aficionados peruanos, y considera natural que exista un respaldo especial para los representantes de casa, aunque con un límite claro.

“Siempre va a haber localía y tiene que ser así. Lo que sí, no se debe caer en la falta de respeto”.

Pero antes de pensar en una nueva Final Internacional en Perú, Jota tiene una tarea mucho más cercana. Volverá a una Final Nacional con tres títulos y una cuarta corona al alcance.

Si consigue levantar nuevamente el trofeo, no solo obtendrá el derecho de regresar a una Internacional en casa. También se convertirá en el primer tetracampeón nacional de Red Bull Batalla en Perú.