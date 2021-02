Los 10 juegos que no debes perderte este febrero

Journey to the Savage Planet

PS4, Xbox One, PC

Plataforma: PS4, Xbox One, PC

Journey to the Savage es un juego de aventura de acción y exploración en primera persona

Desarrollado por Typhoon Studios y editado por 505 Games, Journey to the Savage es un juego de aventura de acción y exploración en primera persona en el que debemos reconocer un planeta alienígena en nombre de la humanidad, indagando y catalogando su fauna y flora, desde extrañas aves hasta plantas alucinógenas. ¿Hay vida inteligente? Investiga para averiguarlo y descubre si es idóneo para que los seres humanos puedan habitarlo. PVP: 29,99€

Control Ultimate Edition

PS4,PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Plataforma: PS4,PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Haven

lleno de enormes enemigos, rompecabezas y desafíos, y donde no faltarán momentos cotidianos en pareja. La banda sonora original, rubricada por el conocido

Haven, el nuevo juego de The Game Bakers, nos ofrece un escenario de ciencia ficción

Déjate llevar en esta romántica aventura espacial, donde dos amantes lo dejan todo y escapan a un remoto planeta para estar juntos , mientras intentan rehacer sus vidas explorando el planeta en busca de materiales para reparar la nave y transformarla en un cálido hogar. Haven, el nuevo juego de The Game Bakers, nos ofrece un escenario de ciencia ficción lleno de enormes enemigos, rompecabezas y desafíos, y donde no faltarán momentos cotidianos en pareja. La banda sonora original, rubricada por el conocido compositor de música electrónica DANGER , contribuye a potenciar las emociones de esta insólita historia. PVP: 24,99€

Werewolf: The Apocalypse Earthblood

PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5

Plataforma: PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5

el estudio francés Cyanide Studio, Werewolf: The Apocalypse, un RPG

Desarrollado por el estudio francés Cyanide Studio, Werewolf: The Apocalypse, un RPG que nos mete en la piel de Cahal, un poderoso guerrero licántropo que decide dejarlo todo y exiliarse después de perder el control de su propia rabia destructiva. En busca de sangre y redención, y con el poder de transformarse en lobo y en Crinos, una inmensa bestia feroz , nuestro personaje desempeña un papel decisivo en la gran guerra entre los Garous y Endron, una poderosa compañía petrolífera al servicio del Wyrm, cuya destrucción está asolando el planeta. PVP: 49,99€

La nueva familia de consolas Xbox ya está entre nosotros, y aunque no tengan títulos de lanzamiento exclusivos, eso no significa que no haya nada para jugar...

Skyforge

deberemos usar nuestras habilidades tanto mágicas como tecnológicas para no sucumbir ante unos invasores

Skyforge es un juego de rol multijugador inspirado en la ciencia ficción y la fantasía , que nos traslada al mundo de Aelion, un planeta plagado de dioses y monstruos. Como inmortal, deberemos usar nuestras habilidades tanto mágicas como tecnológicas para no sucumbir ante unos invasores con una tecnología muy superior y en constante evolución. Con más de 100 localizaciones diferentes nuestro objetivo será potenciar nuestras habilidades realizando un buen puñado de misiones y explorando su gigantesco mundo abierto. PVP: Gratuito

Blue Fire

Little Nightmares 2

PS4, Switch, Xbox One

Plataforma: PS4, Switch, Xbox One

Plataforma: PS4, Switch, Xbox One