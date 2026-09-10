Max vs 100: Max Verstappen en la carrera de karts más grande del mundo

Dentro de una semana, el cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1, Max Verstappen, saldrá en última posición en una parrilla de 100 pilotos de todo el mundo en Silverstone (Reino Unido), en el evento «Max vs 100» de Red Bull, con solo 30 vueltas para adelantar a todos y cada uno de ellos. Los aficionados podrán seguir la acción en directo a través de Disney+ en todo el mundo y de la aplicación de ESPN para los suscriptores de ESPN Unlimited en EE. UU. a partir de las 17:00 BST, siendo la hora oficial de inicio de la carrera las 18:00 BST del 16 de septiembre.

La premisa es sencilla. Max debe salir en última posición y abrirse paso entre un pelotón de 100 pilotos. Cada piloto al que adelanta queda eliminado, por lo que el pelotón se va reduciendo a medida que avanza la carrera. Para los 100 rivales, el objetivo es sencillo: mantenerse por delante de uno de los mejores pilotos del mundo durante el mayor tiempo posible.

«Va a ser bastante frenético: intentar competir contra 100 personas será muy duro», afirma Max. «No he pilotado mucho en karts en los últimos años, como es lógico, debido a la F1 y a mis carreras de GT. Siempre es divertido volver y pasarlo bien».

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Frente a uno de los pilotos más rápidos del planeta, los 100 participantes cuentan con una ventaja: una vuelta rápida. Cada uno podrá utilizar un atajo durante la primera mitad de la carrera para recuperar terreno cuando Max se acerque. Max dispondrá de su propio atajo, pero estará bloqueado hasta la mitad de la carrera, lo que dará al resto de pilotos las primeras 15 vueltas para sacar el máximo partido a su ventaja.

David Coulthard, expiloto de Fórmula 1, afirmó: «Lo que me resulta interesante es el tiempo. Max tiene la capacidad de ser más rápido que prácticamente todos los demás, pero ser más rápido no es lo mismo que adelantar a 100 karts. Tendrá que lidiar con el tráfico, la conducción defensiva, la vuelta rápida y el reloj. Si hay algún piloto de kart rápido que se haga difícil de adelantar, Max podría tener entre manos una auténtica carrera».

Todos los pilotos, incluido Max, competirán con un kart idéntico, al que se le añadirá lastre precintado a quienes no alcancen el peso mínimo. Las posiciones en la parrilla se decidirán mediante una única vuelta rápida durante la sesión de clasificación, sin posibilidad de un segundo intento.

Sobre el reto, Max afirma: «He conducido karts desde que tenía cuatro años hasta los quince aproximadamente, así que para mí no hay excusa para decir “oh, necesito más práctica” o “necesito más tiempo”. Cuando llegue allí, solo se tratará de aprender el trazado, sentirme cómodo con el agarre de los karts, y eso es todo. No hay mucho más que pueda hacer, pero estoy seguro de que algunos de ellos también serán muy rápidos».

Ya se ha confirmado la alineación de pilotos, que incluye a creadores de contenido, deportistas de Red Bull, jugadores de Red Bull e incluso aficionados de todo el mundo, cada uno de los cuales espera ser ese nombre que Max no consiga alcanzar.

Max vs 100: Verstappen en la carrera de karts más grande del mundo © Red Bull Content Pool

«Max es, sin lugar a dudas, el mejor piloto del mundo», afirma Caedrel, jugador de Red Bull, streamer y comentarista británico, además de exjugador profesional de League of Legends, y que ahora es una de las voces más seguidas en los esports. «Así que no sé cómo me sentiré cuando se acerque por detrás de mí. No sé si estaré nervioso o realmente emocionado, pero voy a dar lo mejor de mí y, al menos, intentaré aguantar un par de curvas. De niño, nunca habría podido imaginar que algo así fuera a suceder».

La retransmisión en directo estará dirigida por el cómico Mo Gilligan, ganador de tres premios BAFTA, junto con un amplio equipo de presentadores, que ofrecerán gráficos inspirados en los videojuegos, imágenes cinematográficas tomadas con drones y análisis en directo durante toda la retransmisión. Max se dirigirá directamente a sus rivales mientras los persigue, de modo que los espectadores podrán escuchar los diálogos que marcan el rumbo de la carrera.

«Max vs 100» se retransmitirá en directo a nivel mundial por ESPN en Disney+ el 16 de septiembre de 2026. También se retransmitirá en directo a través de la aplicación de ESPN para los suscriptores de ESPN Unlimited en EE. UU., antes de emitirse en ESPN2 más tarde ese mismo día.

La lista de pilotos y la información sobre la retransmisión estarán disponibles en RedBull.com .

Retransmisión en directo el 16 de septiembre aquí .