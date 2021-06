Renata Flores, la reina del rap quechua

. Con sus videos en YouTube, Renata ha logrado una legión de seguidores no sólo en Perú, sino alrededor del mundo. Sus videos tienen vistas y comentarios a lo largo de Latinoamérica y varios países de Europa y hasta China. Un montón de peruanos en el exterior también comentan sus videos y celebran que cante en quechua. Otros señalan lo bien que suena el quechua en los géneros modernos.

Tal vez si mi grito lo canto lindo, la gente me escuche

Tal vez si mi grito lo canto lindo, la gente me escuche

Tal vez si mi grito lo canto lindo, la gente me escuche