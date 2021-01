Problemas físicos para Laia

“Ha sido la verdad un día malo, tengo mucho dolor en la muñeca y no sé por qué. No me he caído ni nada. Hoy físicamente la verdad es que me he encontrado súper cansada y me ha costado bastante, pero contenta de estar aquí . Es fantástico llegar al vivac y descansar un poco antes de que comience mañana la segunda parte de la maratón. Las cosas cada vez son más difíciles. Mi objetivo sigue siendo ir paso a paso para llegar al final. A ver si me recupero un poco para mañana”, confesó Laia Sanz.