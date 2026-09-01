De las plazas al mundo: casi 20 años de Red Bull Batalla en Perú

Hubo un tiempo en el que vivir del freestyle parecía imposible. No había grandes escenarios ni miles de personas siguiendo cada batalla. Tampoco existía un circuito que permitiera imaginar una carrera alrededor de la improvisación. Para muchos, conseguir un lugar donde reunirse, rapear y ser escuchados ya era una gran victoria.

Casi dos décadas después, el escenario es completamente distinto. Hay freestylers peruanos que han recorrido el mundo, generaciones que crecieron viendo batallas desde niños y una escena capaz de enviar a uno de sus representantes hasta la final por el título internacional.

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Entre un momento y otro hay buena parte de la historia de Red Bull Batalla en Perú.

Rapper One fue el encargado de abrir el camino al convertirse en el primer campeón nacional en 2006. El MC peruano falleció en 2021, pero su nombre permanece inevitablemente ligado al inicio de la competencia en el país.

Después llegaron otros campeones y nuevas generaciones. D'Negro en 2007, 3 Segundos en 2008, Hampper en 2012, Carlitos en 2014, Jota en 2015, 2016 y 2023, Choque en 2017 y 2022, Jaze en 2018, Litzen en 2019, Katacrist en 2024 y Almendrades en 2025.

Sus historias permiten reconstruir algo más grande que una lista de ganadores: cómo cambió el freestyle peruano desde aquellos primeros años hasta convertirse en la escena que volverá a recibir una Final Internacional.

01 Cuando tener un lugar para rapear era suficiente

D'Negro, campeón nacional en 2007, pertenece a una generación que difícilmente podía imaginar hasta dónde llegaría todo esto.

Cuando recuerda sus primeros años, lo hace desde una época en la que la prioridad era mucho más elemental. “Lo primero que queríamos era, al menos, tener un espacio donde poder expresarnos”, cuenta.

La posibilidad de vivir del freestyle no estaba realmente sobre la mesa. Había que buscar lugares para competir, reunirse y hacer crecer una escena que todavía era pequeña. Red Bull Batalla terminó convirtiéndose en uno de esos grandes escaparates y, con el paso de los años, ganar una Nacional empezó a tener un significado cada vez mayor.

3 Segundos, campeón en 2008, fue otro de los nombres que vivió aquella primera etapa. Casi dos décadas después sigue definiendo a Red Bull como “la competencia madre”, pero ahora observa un panorama que poco tiene que ver con el de sus comienzos.

Ya no se trata únicamente de Lima. Al hablar de los actuales Cupos de Plaza Regionales, destaca especialmente que la competencia llegue a distintas partes del país y que los talentos locales tengan una vía para alcanzar la Nacional.

02 Una generación que vio crecer las batallas

Para Hampper, campeón nacional en 2012, el paso de los años también cambió la dimensión que adquirió el título. Hoy lo compara con “la estrella Michelin de los restaurantes”: una distinción que permanece en la carrera de quien consigue ganarla.

El crecimiento del freestyle también comenzó a hacerse visible fuera de la capital. Con el paso de los años, nuevas escenas y competidores aparecieron en distintos puntos del país, ampliando un mapa que durante mucho tiempo había tenido a Lima como principal centro competitivo.

Esa evolución se hace especialmente visible hoy, cuando los Cupos de Plaza Regionales permiten que nuevos MCs aparezcan desde distintos puntos del país.

03 2016: estuvimos tan cerca

Si existe una fecha especialmente marcada en la historia reciente de Red Bull Batalla en Perú, es 2016.

Jota, campeón nacional en 2015, 2016 y 2023, llegó aquel año a la Final Internacional disputada en casa y avanzó hasta la última batalla. Frente a él estaba Skone. El español terminó levantando el título y Perú se quedó a un paso de conseguir su primer campeonato internacional.

La noche quedó grabada en la memoria de una generación.

“Vengo mucho tiempo repitiéndolo: ‘¿Cuándo será en Perú de nuevo? ¿Cuándo será en Perú de nuevo?’”, cuenta Jota al recordar los años que pasaron desde entonces.

La historia adquiere todavía más fuerza ahora. La Final Internacional volverá a Perú y Jota continúa compitiendo. Si logra clasificarse, podría regresar al escenario mundial en el mismo país donde una década atrás estuvo tan cerca de tocar la cima.

Pero 2016 también sirve como una fotografía de lo que ya era capaz de movilizar el freestyle peruano. Había dejado de ser aquella pequeña escena que D'Negro recordaba de sus primeros años.

04 Del underground al mainstream

Choque, campeón nacional en 2017 y 2022, pertenece a una generación que ya encontró un movimiento mucho más consolidado. Cuando habla de lo que significa ganar Red Bull, lo relaciona con un sueño que muchos desarrollan desde que comienzan a improvisar.

“Con ganar una Nacional creo que ya uno tiene un sueño cumplido”, explica.

Un año después, Jaze se convirtió en campeón nacional en 2018. Para él, el peso de Red Bull se mantiene incluso después de todo lo que cambió alrededor de las batallas. “Para mí, ganar el Mundial de Red Bull es ganar el Mundial de freestyle”, sostiene.

Jaze pertenece además a una generación en la que las posibilidades para un freestyler ya eran muy distintas a las que encontró D'Negro una década antes. El escenario había crecido, la exposición era mayor y los MCs peruanos empezaban a desarrollar carreras que iban mucho más allá de una Final Nacional. El sueño también había cambiado de escala.

05 Crecimiento exponencial

La experiencia de Litzen, campeón nacional en 2019, permite entender ese crecimiento desde otro ángulo.

Cuando recuerda la Nacional que ganó, una de las primeras cosas que aparece en su memoria no es una rima ni una batalla específica. Es la gente.

“Gané la Nacional con el público más grande que hemos tenido históricamente en Perú. Entonces fue una locura”, recuerda. Lo que más lo sorprendió fue ver la cantidad de personas que estaban siguiendo el freestyle en ese momento.

La imagen contrasta directamente con aquellos primeros años en los que encontrar un espacio para rapear ya era un objetivo.

Pero la historia de Litzen también permite contar otra parte de la evolución del movimiento: no todos los caminos tienen que conducir eternamente a la competencia.

Actualmente está alejado del circuito. Cuenta que hubo un momento en el que llegó a sentir rechazo por competir y decidió tomar distancia antes de terminar enfrentado con algo que le había dado demasiadas alegrías.

Hoy trabaja asesorando restaurantes en Trujillo y no sabe cuándo volverá a competir. Tampoco cierra completamente la puerta.

Su recorrido recuerda que crecer como escena también significa que quienes formaron parte de ella puedan encontrar nuevas formas de relacionarse con el freestyle.

06 Sangre nueva en el escenario

El título de Katacrist en 2024 volvió a colocar a un nombre nuevo en lo más alto de la Nacional.

Él relativiza, sin embargo, la idea de que exista un único gran recambio generacional. “Todos los años pasa eso realmente”, explica. Siempre aparece gente nueva, otros permanecen y algunos campeones consiguen mantenerse durante años.

Ahí está precisamente una de las características de la escena peruana actual: distintas generaciones pueden encontrarse en una misma Nacional.

Katacrist también observa un cambio que probablemente habría sido difícil imaginar en los primeros años. Cuando se le pregunta por el talento fuera de Lima, comienza a enumerar lugares: Huánuco, Ayacucho, Pasco, Cusco, Puno, Apurímac, Tacna, Tumbes.

“Hay demasiado talento en provincia”, resume. El mapa del freestyle peruano se hizo mucho más grande.

07 Perú nuevamente en el podio

Y entonces aparece Almendrades, campeón nacional en 2025.

Su recorrido representa quizá mejor que ninguno la distancia entre aquel freestyle de los primeros años y el actual. Ganó la Nacional, llegó a la Final Internacional y terminó como subcampeón, consiguiendo además su clasificación para la siguiente edición.

En cuestión de una temporada pasó de ser campeón peruano a disputar la última batalla por el título mundial.

También experimentó otro de los grandes cambios de esta época: la exposición. Almendrades cuenta que después de la Internacional todo ocurrió “de un día para el otro”. Más personas empezaron a reconocerlo, pedirle fotografías y seguir lo que hacía.

Pero intenta no perder de vista aquello que lo llevó hasta allí. En lugar de pensar permanentemente en la próxima Internacional, prefiere seguir entrenando, competir cuando tenga la oportunidad y disfrutar lo que está ocurriendo alrededor.

Es una realidad muy diferente a la de quienes iniciaron esta historia.

08 De Lima a las regiones

Hay otra transformación que atraviesa las conversaciones de los campeones: la descentralización.

Durante mucho tiempo, hablar del circuito competitivo peruano significaba mirar principalmente hacia Lima. Hoy los nombres llegan desde distintos puntos del país y los Cupos de Plaza Regionales se han convertido en una puerta mucho más visible.

3 Segundos destaca el trabajo realizado en los Cupos de Plazas y Katacrist enumera casi sin detenerse lugares donde observa talento. Litzen, desde Trujillo, pone como ejemplo a Lucio, a quien define como “sangre nueva”.

No significa que el proceso esté terminado. Pero sí que el mapa cambió.

Y probablemente una de las diferencias más grandes entre el freestyle que encontró D'Negro en 2007 y el que vive Almendrades hoy sea precisamente esa: ahora un chico puede empezar a rapear lejos de Lima y tener una ruta mucho más clara para imaginarse algún día sobre el escenario de una Final Nacional.

09 Casi una década después, la Internacional vuelve a Perú

Todas esas historias vuelven a encontrarse ahora.

La Final Internacional regresará al país después de aquella edición de 2016. Y el Perú que la recibirá será muy distinto.

Habrá una generación que recuerda los primeros eventos, otra que vivió la explosión de las batallas y una mucho más joven que prácticamente creció con el freestyle instalado como parte de su cultura.

También habrá una cuenta pendiente. Perú todavía no tiene un campeón internacional de Red Bull Batalla.

Almendrades cree que puede ocurrir. 3 Segundos siente que “la historia ya nos debe un campeón internacional”. Choque recuerda lo cerca que estuvo Jota en 2016 y Jaze piensa que “ya es momento”.

Las frases pertenecen a generaciones distintas, pero cuentan una misma historia.

10 Una historia que todavía se sigue escribiendo

Casi veinte años separan el primer título nacional de Rapper One de la coronación de Almendrades. En ese tiempo cambiaron los escenarios, el público, las posibilidades de hacer una carrera y hasta los lugares desde donde aparecen los nuevos talentos.

También cambiaron quienes alguna vez fueron campeones. Algunos continúan buscando títulos, otros ahora juzgan batallas, algunos se alejaron de la competencia y otros encontraron caminos completamente distintos.

Pero escuchar sus recuerdos permite reconstruir una línea común: todos formaron parte, en distintos momentos, del crecimiento de una escena que alguna vez solo quería encontrar un lugar donde rapear y que ahora espera recibir nuevamente a los mejores freestylers del mundo.

La próxima Final Internacional será otra fotografía de ese recorrido. Y quizá también pueda entregar la imagen que todavía falta en casi dos décadas de historia: la de un peruano levantando por primera vez el trofeo internacional en casa.