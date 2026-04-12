Almendrades hace historia en Red Bull Batalla Internacional

Diez años tuvieron que pasar para que un representante peruano volviera a integrar el podio de los mejores del mundo en la Red Bull Batalla Internacional. Y lo hizo a lo grande. Almendrades firmó una actuación memorable que lo llevó hasta la gran final, donde se quedó con el subcampeonato en una jornada que ya es parte de la historia del freestyle nacional.

El camino no fue sencillo. Desde las primeras rondas, Almendrades dejó claro que estaba para competir de igual a igual con cualquier rival. En su recorrido superó a exponentes de alto nivel como Fat N, luego a Chuty —uno de los nombres más importantes de la disciplina— y más adelante a Exe, consolidando una racha que lo posicionó como una de las grandes sorpresas del torneo.

Más allá de la derrota en la gran final ante El Menor, su desempeño marca un hito: es la primera vez, desde la participación de Jota en 2016, que Perú vuelve a tener presencia en las instancias decisivas de una internacional. Una década después, el país no solo volvió al podio, sino que lo hizo peleando por el título hasta el último minuto.

Pero no fue el único peruano que dio que hablar. Nekroos tuvo su debut en una Final Internacional y dejó una de las batallas más comentadas del evento al vencer, en octavos de final, a Gazir, uno de los grandes favoritos. Su presentación confirmó que habrá gran expectativa por la Internacional del próximo año en Perú.

El impacto de lo conseguido por ambos MCs va más allá de los resultados. Sus actuaciones reflejan el crecimiento sostenido de la escena peruana, que en los últimos años ha ganado protagonismo en el circuito internacional y hoy se posiciona como una de las más competitivas de habla hispana.

Finalmente, Almendrades aseguró su clasificación directa a la próxima Final Internacional, que tendrá un ingrediente especial: se realizará en Perú. La historia, esta vez, tendrá escenario local y la presencia asegurada de, por lo menos, dos exponentes peruanos en el certamen.