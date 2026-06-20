La próxima temporada de Red Bull Batalla Perú empieza a tomar forma. Tras el proceso de audiciones, ya se conocen a los MC's que lograron asegurar su lugar en la Final Nacional 2026/27, donde se unirán a los tres competidores clasificados por su desempeño en la edición anterior. A ellos se sumarán tres nombres más provenientes de colectivos de freestyle, completando así los 16 participantes que buscarán quedarse con la gloria.

La lista combina experiencia, títulos, nuevas promesas y representantes de distintas regiones del país. El evento se realizará el próximo 11 de setiembre, fecha en la que los clasificados buscarán hacer historia en el torneo más importante del freestyle.

01 Los históricos con peso propio

1. Jota Shoy, un histórico que busca seguir ampliando su legado

Pocos nombres generan tanto respeto dentro del freestyle peruano como Jota Shoy. El MC trujillano acumula tres títulos nacionales de Red Bull Batalla (2015, 2016 y 2023) y protagonizó uno de los momentos más recordados para el país cuando alcanzó el subcampeonato internacional en 2016, en una final histórica disputada en Lima frente a Skone.

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Más de una década después de sus primeras apariciones, Jota sigue siendo un competidor capaz de aspirar al campeonato. Su experiencia, jerarquía y peso dentro de la escena lo convierten en uno de los nombres que cualquier rival tendrá que mirar con respeto en la próxima Final Nacional.

2. Stick, una leyenda de Red Bull Perú

Hablar de Stick es hablar de la historia de Red Bull Batalla Perú. El MC peruano es uno de los competidores más exitosos que ha tenido el país dentro de la competencia, con títulos nacionales obtenidos en 2013, 2020 y 2021.

Su capacidad para mantenerse vigente durante más de una década lo ha convertido en una referencia obligatoria para las nuevas generaciones. Su regreso a una nueva Final Nacional añade experiencia, jerarquía y una enorme cuota de expectativa.

3. Ramset, experiencia y regularidad

Representante del colectivo Rapstyle y bicampeón regional de Lima, Ramset lleva varios años siendo uno de los nombres constantes dentro del circuito competitivo peruano.

Su mejor resultado dentro de Red Bull Batalla llegó en 2020, cuando consiguió el tercer puesto nacional. Desde entonces ha seguido siendo un competidor respetado por su capacidad de adaptación, su lectura de batalla y su experiencia en escenarios de alto nivel.

02 MCs con experiencia que buscan dar el golpe

4. Katacrist, el campeón que marcó el recambio

Uno de los nombres más destacados de la lista es Katacrist. Nacido en Lima el 17 de abril de 2003, se ha convertido en una de las figuras más importantes de la nueva generación del freestyle peruano.

Su gran explosión llegó en Red Bull Batalla Perú 2024, donde conquistó el título nacional tras imponerse en la final a Scraps. Ese logro le permitió representar al país en la Final Internacional, donde venció al colombiano Fat N, quien venía de ser subcampeón del mundo. Con experiencia en escenarios como FMS Under, Supremacía MC Perú y BDM Perú, Katacrist vuelve a aparecer como uno de los competidores a seguir.

5. Venti y el valor del estilo

No todos los competidores construyen su reputación únicamente a partir de trofeos. Venti es uno de esos casos donde el estilo pesa tanto como los resultados.

Surgido del entorno de Soporte Alterno, el limeño se hizo conocido por una propuesta basada en el flow, la musicalidad y la adaptación a instrumentales de trap. A lo largo de los años dejó actuaciones destacadas en competencias como Combate Freestyle Perú y distintos procesos clasificatorios vinculados a Red Bull Batalla y FMS Perú.

Su presencia aporta una variante distinta dentro de una competencia donde la puesta en escena y la identidad artística suelen marcar diferencias. Un gran punto a destacar: esta será su primera Final Nacional.

6. Piero Pistas, un regreso con historia

Piero Pistas vuelve a decir presente en una Final Nacional tras años de recorrido dentro de la escena.

Representante de Plaza de Reyes, cuenta con participaciones en diferentes etapas de Red Bull Batalla y fue uno de los protagonistas de la Nacional 2021, donde alcanzó las semifinales. Su experiencia en competencias de primer nivel lo convierte en un rival peligroso para cualquier llave.

7. Letras Tarapoto y la fuerza del oriente peruano

La presencia de Letras Tarapoto representa uno de los grandes símbolos de la descentralización del freestyle nacional.

Originario de Tarapoto, se ha convertido en uno de los máximos exponentes de la escena del oriente peruano. Su crecimiento competitivo durante los últimos años lo han llevado a consolidarse como una de las figuras más importantes fuera de Lima.

8. KG, una promesa convertida en realidad

KG apareció en el radar nacional como representante de Soporte Alterno y rápidamente comenzó a llamar la atención por su potencial.

Con el paso de los años logró consolidarse dentro del circuito profesional y en 2026 dio un salto importante al convertirse en campeón del clasificatorio de FMS Perú rumbo a la Internacional. Muchos lo consideran una de las grandes promesas de la actualidad, aunque sus resultados recientes indican que ya es una realidad.

03 Rookies y sorpresas de la temporada

9. MSL, el representante cusqueño que dejó buenas sensaciones

MSL ya sabe lo que es competir ante grandes nombres. Durante la Regional Lima 1 de Red Bull Batalla Perú 2025 protagonizó una de las batallas más comentadas de la jornada frente a Nekroos.

Aunque no logró avanzar, dejó una impresión positiva gracias a su nivel competitivo y su capacidad para responder ante uno de los favoritos. Ahora tendrá la oportunidad de mostrar su crecimiento en una Final Nacional.

10. NSP, la sorpresa de las audiciones

Entre los clasificados aparece también NSP, uno de los nombres menos conocidos de la lista y que llega como una de las grandes incógnitas de la temporada.

Su clasificación representa una oportunidad para descubrir nuevos talentos dentro de la escena peruana y demuestra que las audiciones continúan siendo una puerta abierta para las futuras generaciones.

04 Los clasificados por podio

Además de los diez nombres surgidos de las audiciones, la Final Nacional contará con tres clasificados provenientes del podio de la edición anterior.

Nekroos, el matagigantes

Nekroos llega tras haber conseguido el subcampeonato nacional. Su agresividad, experiencia y consistencia lo mantienen entre los favoritos al título.

En la Internacional de Chile no tuvo miedo de elegir al español Gazir y lo venció en octavos de final, dejando la mejor batalla de la noche.

Icon y JC Snake

A él se suman Icon y JC Snake, quienes completaron el podio de la temporada pasada y aseguraron automáticamente su presencia en la nueva edición.

Ambos freestylers dejaron una gran impresión en la temporada anterior por su gran desenvolvimiento en el escenario, punch, técnicas y respuesta inmediata. Están en la capacidad de volver a sorprender.

Recordemos que Almendrades, quien fue campeón en la temporada anterior, no participará en esta ocasión porque se ganó un cupo directo en la Internacional 2026/27 al quedar como subcampeón en Chile.