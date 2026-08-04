Red Bull Batalla Perú 2026/27 ya empieza a jugarse antes de que suene el primer beat. La lista de clasificados reúne campeones históricos, excampeones recientes, nombres de alto recorrido, promesas con hambre y perfiles que llegan como incógnita total. En ese escenario, Almendrades, vigente campeón nacional, compartió su mirada sobre cada uno de los participantes y dejó una lectura clara: esta Nacional tendrá favoritos, pero también varios MCs capaces de romper cualquier pronóstico.

01 Jota y Stick: dos históricos ante la posibilidad del tetracampeonato

Para Almendrades, Jota Shoy llega con una de las narrativas más fuertes de la competencia. No solo por ser tricampeón nacional, sino por lo que representa para la historia del freestyle peruano. “Jota tiene sus deudas pendientes con las internacionales en Perú”, señaló. En su lectura, si Jota vuelve a ganar, cargaría con una historia de reivindicación: “Él la merecería por la historia del freestyle peruano, por lo que le debe el tiempo y por reivindicarse”.

Almendrades no duda del nivel que puede entregar el trujillano. “Estamos hablando de alguien que ha ganado esto tres veces. Yo no espero nada menos que un nivel de campeón”, afirmó. Incluso lo ve con opciones reales de convertirse en el primer tetracampeón nacional: “Jota podría ser el primer tetracampeón tranquilamente”. Sin embargo, también advierte que los campeones de ese calibre pueden ser vulnerables ante caras nuevas si no logran adaptarse rápido al momento.

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Stick aparece en una categoría similar. Almendrades lo coloca junto a Jota como uno de los grandes rostros históricos de la competencia: “Los dos son como los dos Pokémon de la carátula del juego. Puedes elegir a cualquiera, pero igual tiene sus habilidades”. Para él, mientras Jota representa “ese rapeo espectacular” y la puesta en escena, Stick encarna otro perfil: “el lado más del peruano culto, del peruano autoestudiado, del autodidacta”.

El campeón vigente reconoce que aprendió mucho de Stick y lo considera un nombre casi imposible de subestimar. “Stick es bien difícil de subestimar porque él siempre entrega nivel”, dijo. Y si corrige errores de su última participación, Almendrades cree que puede volver a ser peligrosísimo: “Puede pasarle por encima a cualquiera”. En su lectura, Stick tiene más probabilidades de mantener una línea de constancia, mientras que Jota dependerá más de encontrar su gran día.

02 Ramset y Katacrist: experiencia, estudio y respeto de campeón

Ramset es uno de esos nombres que Almendrades no coloca como favorito máximo, pero sí como un competidor con herramientas para sorprender. “Ramset siempre ha estado impulsando desde atrás el esqueleto del freestyle”, señaló. Para él, cada vez que Ramset vuelve con fuerza, logra algo importante: “Cada vez que lo veo volver, gana algo”.

Aunque lo ubica un escalón por debajo de Jota y Stick, Almendrades reconoce que tiene capacidad para ganar. “No lo veo con ese calibre de favoritismo como a un Jota o a un Stick, pero lo veo con capacidades de sorprender”, explicó. Su principal argumento está en el conocimiento acumulado: “Ramset ha estudiado muchos años la materia del freestyle”. Para Almendrades, podría ser el caso de un freestyler que por fin encuentre su gran campeonato.

Katacrist, campeón nacional 2024, también aparece como un nombre de mucho peso. Almendrades lo define de forma directa: “Kata es buenísimo”. Reconoce que ganó de manera justa y que tuvo un papel importante en la Internacional, pero también recuerda una dificultad habitual en Perú: al campeón le cuesta volver a tocar el mismo techo competitivo.

Aun así, lo considera uno de los perfiles más completos de la lista. “Tiene un montón de armas, es muy versátil, puede entretener mucho al público, tiene buenas referencias”, afirmó. Para Almendrades, Katacrist ya no es solo una promesa: “Hoy por hoy lo veo más establecido como un campeón de Perú”. Y deja una advertencia: si lo subestiman, puede volver a meterse en la final.

03 Venti y Piero Pistas: los underdogs que pueden sorprender

Venti es uno de los nombres que más expectativa le genera a Almendrades por una razón concreta: su forma de rapear. “Creo que lo que quizás él carece en experiencia y en tablas de campeonatos grandes lo sobrepasa en rapeo”, señaló. Incluso lo coloca en lo más alto de la lista en ese aspecto: “Creo que es el que mejor rapea de toda la lista”.

Para Almendrades, Venti puede ser una de las grandes sorpresas si el formato premia el flow, la musicalidad y los minutos. “Si lo dejan pasar y le ponen un formato que premie el rapeo, puede ser la sorpresa del día”, aseguró. También destaca que ha venido puliendo agresividad y frialdad competitiva, recursos necesarios para escenarios grandes. Su ventaja, dice, está en “lo colorido que va a ser su flow y su power”.

Piero Pistas también entra en la categoría de posible sorpresa. Almendrades lo ve como un veterano joven: tiene recorrido, experiencia en Red Bull y años compitiendo, aunque no siempre haya tenido el foco mediático de otros nombres. “Piero ha estado en las Red Bulls que estaba Jaze, ya tiene bastante experiencia”, recordó.

Su lectura es clara: si la Nacional vuelve a coronar a un underdog, Piero podría encajar en esa línea. “Si quieres sacar un campeón, así como hiciste con Katacrist y conmigo, yo seguiría la línea de Piero, un campeón underdog, subestimado”, señaló. Almendrades cree que le puede faltar apoyo viral, pero no hambre ni nivel: “Tiene mucha hambre para poder llevarse una Nacional, le tengo fe”.

04 Letras Tarapoto, MSL y NSP: provincia, hambre de gloria e incógnita total

Letras Tarapoto representa algo más que una participación individual. Para Almendrades, su figura está vinculada a la descentralización del freestyle peruano. “Él representa más que todo el primer provinciano que a la fuerza se metió así, a decir: ‘yo traigo a toda mi ciudad en el mapa’”, afirmó.

El campeón reconoce que ya existían escenas regionales fuertes, como Trujillo, pero destaca que Letras cargó con una representación distinta: la de poner a Tarapoto en la conversación nacional. No lo ubica con las mismas posibilidades que un excampeón, pero sí como un MC con motivos de sobra para dejarlo todo. “Tiene un montón de motivos para poder dar todo ese día”, dijo. Además, lo describe como “un perfil bastante completo, bastante inteligente”.

MSL, representante de Cusco, también aparece como un competidor con hambre. Almendrades recuerda su cruce ante Nekroos en la Regional del año pasado y la impresión que dejó: “Le tocó con Nekroos en octavos de la Regional del año pasado y dejó un momentazo”. Aunque todavía no lo ha visto en una final de máxima presión, cree que tiene herramientas para llegar lejos.

El caso de NSP es distinto porque Almendrades admite que no tiene información suficiente sobre él. Pero justamente ahí puede estar su principal arma. “Es el único que no tengo ningún tipo de feedback porque no sé absolutamente nada de él”, reconoció. Aun así, no lo descarta: “Una persona no entra por las puras a una Nacional”. Para él, NSP tiene “el factor 100% sorpresa” y puede usar ese misterio a favor. Su advertencia fue directa: “No lo subestimen”.

05 KG y Nekroos: los máximos favoritos de Almendrades

Cuando Almendrades habla de favoritos, dos nombres aparecen por encima del resto: KG y Nekroos. Sobre KG, su análisis mezcla cercanía personal y respeto competitivo. “Ahorita es de los que más ha entendido la fórmula de lo que es ser un freestyler peruano de nueva generación”, señaló.

Almendrades considera que KG ya no mira solo la Nacional, sino también lo que puede venir después. “Él ya ve el panorama más allá de la Nacional, de lo que tendría que hacer en la Inter”, explicó. Para él, esa madurez competitiva lo convierte en uno de los candidatos más fuertes. Su único punto de cuidado está en lo emocional: “Cuando lo sacan de sus casillas es cuando pierde sus batallas importantes”. Si logra mantenerse concentrado, dice Almendrades, “sin duda es de los favoritos del día”.

Nekroos aparece como el otro favorito máximo. Almendrades cree que, por historia, ya no tiene que probar demasiado. “Nekroos ya a nivel bagaje histórico no necesita comprobar mucho”, afirmó. Su reto está en encontrar qué le ha faltado para ganar la Nacional y manejar la presión que implica llegar como candidato.

También dejó una de las valoraciones más fuertes de toda la entrevista: “Cuando está entusiasmado, ha sido probablemente el peak más alto que hemos tenido de un peruano en una competencia afuera”. Para Almendrades, si Nekroos corrige el factor mental y no pierde la cabeza, es “un claro favorito”.

06 Icon y JC Snake: talento joven, presión y narrativa pendiente

Icon llega con una vara alta después de su primera Nacional. Almendrades valora que haya avanzado tanto en tan poco tiempo. “Para ser su primera Nacional ha cubierto mucho terreno”, dijo. Incluso lo comparó con su propio proceso: “Yo en tres Nacionales solo llegué a cuartos dos veces, él en una ya llegó a semis”.

Eso hace que la gente lo tome en serio como alguien capaz de volver a instancias altas. Sin embargo, su principal reto está en lo mental. Almendrades le recomienda trabajar los nervios, prepararse bien y no ponerse presión de más, porque todavía tiene tiempo y varios intentos por delante.

JC Snake, por otro lado, aparece como un competidor técnicamente encaminado y con capacidad real de ganar. Almendrades lo ubica en una generación intermedia: “No es ni viejo ni nuevo, es de la camada mía, la de KG y esa gente que está dando la hora en las plazas”.

Para él, JC Snake ha aprendido a manejar mejor la presión y tiene un proceso de mejora constante. “Lo veo bastante encaminado técnicamente, tiene un proceso de mejora bueno, entrena constantemente”, señaló. Su deuda, según Almendrades, está en la narrativa: “Tiene que imponer una narrativa, contar una historia”. Si logra conectar esa historia con su nivel, también puede pelear el título.

07 Una Nacional con favoritos, misterios y muchas historias por resolver

La lectura de Almendrades deja un mapa claro de Red Bull Batalla Perú 2026/27. Jota y Stick pueden perseguir el tetracampeonato. Ramset y Katacrist llegan con conocimiento, experiencia y respeto competitivo. Venti y Piero Pistas aparecen como underdogs capaces de romper la noche. Letras Tarapoto y MSL cargan con provincia y hambre. NSP llega como la incógnita total. KG y Nekroos son, para él, los favoritos máximos. Icon y JC Snake representan presente fuerte y futuro abierto.

Si algo muestra su análisis es que esta Nacional no se definirá solo por nombres ni antecedentes. También pesarán la concentración, la presión, la narrativa, el hambre y la capacidad de cada MC para convertir su historia en una batalla grande. Almendrades ya dio su lectura. Ahora les tocará a los clasificados responder sobre el escenario.

Esa respuesta llegará el 12 de septiembre, cuando la Final Nacional de Red Bull Batalla Perú 2026/27 se viva desde las 7:00 p. m. en Paradiso Lima, en Chorrillos, el mismo escenario que recibió la edición anterior. Allí, frente a la comunidad peruana, cada MC tendrá la oportunidad de convertir su narrativa en una noche histórica. Las entradas ya están disponibles a través de Ticketmaster.