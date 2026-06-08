La próxima gran historia del freestyle peruano todavía está por escribirse. Y podría comenzar con un minuto. Red Bull Batalla anunció la ampliación del plazo de audiciones para la temporada 2026/27, brindando a los MCs de todo el país algunos días más para intentar conseguir un lugar en la competencia de freestyle más importante del mundo hispanohablante. La nueva fecha límite será el próximo 10 de junio.

Porque esta temporada no será una más. Además de reunir a algunos de los nombres más destacados de la escena nacional, el camino competitivo tendrá un atractivo especial: la Final Internacional de 2027 se celebrará en Perú.

01 El primer paso hacia la tarima

El recorrido dentro de Red Bull Batalla comienza desde el momento en que un MC envía su audición.

Para participar es necesario descargar la aplicación oficial de Red Bull Batalla, crear una cuenta y seleccionar la competición correspondiente. Una vez dentro, la propia plataforma mostrará una temática aleatoria y el participante deberá improvisar durante un minuto utilizando uno de los beats disponibles.

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Ese minuto será la carta de presentación de cada competidor ante el equipo de evaluación, compuesto por personas vinculadas directamente a la cultura freestyle.

Aspectos como la creatividad, la capacidad de respuesta, el desarrollo de ideas, la puesta en escena y la claridad en la improvisación serán determinantes para avanzar a la siguiente etapa. Por eso, aunque la grabación dura apenas sesenta segundos, detrás suele existir un largo proceso de preparación.

Una sola oportunidad para demostrar quién eres

A diferencia de otros formatos, las audiciones de Red Bull Batalla permiten únicamente una subida de video. Una vez enviado el material, no existe la posibilidad de reemplazarlo. Por ello, muchos competidores dedican días enteros a practicar antes de grabar su versión definitiva.

La recomendación principal es sencilla: elegir un momento en el que te sientas cómodo, seguro y enfocado. La confianza suele marcar una diferencia importante cuando se trata de improvisar frente a una cámara.

También es importante grabar en un espacio silencioso, con buena iluminación y una conexión estable a Internet para evitar inconvenientes durante el proceso de envío.

02 Una Final Nacional con nombres de peso

La clasificación no garantiza un camino sencillo. Quienes logren superar el proceso de selección se encontrarán con una Final Nacional que ya tiene confirmados a varios protagonistas de la temporada pasada.

Nekroos, segundo lugar de la última edición, volverá a estar presente. Lo mismo ocurrirá con Icon y JC Snake, quienes completaron el podio nacional y aseguraron su clasificación para la nueva temporada.

La única ausencia dentro de los primeros puestos será Almendrades. El MC peruano consiguió el subcampeonato en la Final Internacional celebrada en Chile, resultado que le otorgó una plaza directa para la próxima Internacional sin necesidad de disputar el circuito peruano.

A estos nombres se sumarán los clasificados por audición y los representantes que obtengan cupos a través de colectivos aliados, completando así el listado de participantes para septiembre.

03 Los primeros nombres que buscan regresar

Mientras las audiciones siguen abiertas, varios competidores conocidos ya han decidido dar el primer paso. Entre ellos aparecen Venti, Xplain y KG, tres nombres que cuentan con experiencia dentro de la escena nacional y que buscarán volver a los escenarios de Red Bull Batalla.

De todos ellos, KG es probablemente quien genera mayor expectativa entre los seguidores. El freestyler llega después de conquistar FMS Perú y representar al país en la competición internacional de la liga, resultados que lo convierten en uno de los candidatos naturales para pelear por el título si consigue clasificar.

Sin embargo, la historia de Red Bull Batalla ha demostrado una y otra vez que los favoritos no siempre terminan levantando el trofeo. Cada temporada aparecen nuevos talentos capaces de sorprender y abrirse paso entre los nombres más reconocidos.

04 Un calendario que recorrerá toda Hispanoamérica

La temporada 2026/27 volverá a reunir a los mejores exponentes de habla hispana en distintos puntos del continente.

Perú será el primer país en celebrar su Final Nacional, programada para el 12 de septiembre de 2026. Luego llegarán las definiciones en Argentina, Colombia, México, Chile, Estados Unidos y España.

Por su parte, Chile y España mantendrán el sistema de regionales para identificar nuevos talentos. España celebrará clasificatorias en Almería y Zaragoza, mientras que Chile dividirá el país en tres zonas: Centro, Sur y Norte.

Red Bull Batalla Perú © Renzo Giraldo

05 El regreso de la Final Internacional a Perú

Si existe una razón para soñar en grande este año, esa es la sede de la próxima Final Internacional. Después de once años, Perú volverá a recibir el evento más importante del freestyle.

La última ocasión fue en 2016, cuando Lima reunió a los mejores MCs del mundo en una jornada histórica que terminó con la consagración de Skone frente a Jota en la Costa Verde. Desde entonces, la comunidad peruana ha seguido creciendo y consolidándose como una de las más importantes de la región.

Ahora, el escenario internacional regresará al país para escribir un nuevo capítulo. Y para muchos de los competidores que hoy están grabando su audición, la posibilidad de representar a Perú ante su propia gente ya es una motivación suficiente para intentarlo.

La cuenta regresiva está en marcha. El plazo termina el 10 de junio. Después de eso comenzará la evaluación y el sueño de llegar a la élite mundial estará un paso más cerca para quienes logren destacar en ese primer minuto.

Red Bull Batalla Perú © Fabio Piva