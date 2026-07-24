Red Bull Batalla: entradas a la venta para la Final Nacional de Perú

Almendrades ya tiene su boleto para la Final Internacional 2026-2027. Lo consiguió en Chile, quedando subcampeón, y ese resultado le dio un pase directo sin pasar por la Final Nacional. Ahora falta el otro nombre: quién será el segundo peruano en esa cita, que además se juega en casa, porque Perú es la sede de la Final Internacional en 2027.

Para eso está la Final Nacional del 12 de septiembre, a las 7:00 p.m., y desde hoy ya se pueden comprar las entradas a través de Ticketmaster .

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La última vez que Perú tuvo una Final Internacional fue en 2016, en Lima, una noche que todavía se menciona cuando se habla de los momentos más grandes del freestyle en español. Once años después vuelve el turno del país, y todo lo que pase en esta Final Nacional —desde quién clasifique hasta quién se corone— es la antesala directa de eso.

01 Los 14 MC’s ya clasificados

Diez de los cupos salieron de las audiciones que se hicieron a través de la app oficial de Red Bull Batalla, donde cualquier freestyler podía grabar y mandar su video sin necesidad de una regional presencial. Los otros tres llegaron por podio: son los tres que quedaron mejor ubicados en la Final Nacional del año pasado. Y uno llegó a través del colectivo Rap Deluxe de Trujillo.

Por podio 2025 están Nekroos, Icon y JC Snake. Por la app clasificaron Jota Shoy, Stick, Ramset, Katacrist, Venti, Piero Pistas, Letras Tarapoto, KG, MSL y NSP. Por el colectivo de Trujillo clasificó Lucio.

La lista tiene de todo. Jota Shoy y Stick llegan con varios títulos nacionales encima, de esos nombres que cualquier rival mira con respeto antes de entrar a la tarima. Katacrist, que fue campeón en 2024, vuelve a aparecer como uno de los favoritos. Y hay debutantes como Venti, MSL y NSP, quienes se metieron por primera vez a una Final Nacional gracias a su estilo y fluidez al rapear.

Todavía faltan dos cupos para llegar a los 16 participantes, y esos se van a definir en competencias de los colectivos de Arequipa (25 de julio) y Lima (2 de agosto). O sea, que la lista final recién se cierra ahí, con talento que sale directamente de las bases del under nacional.

02 El venue: Paradiso Lima

La Final Nacional se hará en Paradiso Lima, en Chorrillos, el mismo lugar donde se vivió la edición del año pasado. Ahí mismo se vivieron algunas de las batallas más comentadas de la temporada pasada, como el cruce entre Nekroos y KG, y ahí mismo se coronó Almendrades camino a su subcampeonato en Chile.

03 Cómo y cuándo comprar las entradas

La venta es por Ticketmaster , en dos tandas:

Preventa abierta: del 24 de julio a las 12:00 p.m. hasta el 18 de agosto a las 11:59 p.m., o hasta que se agote.

Venta regular: del 18 de agosto a las 00:00 horas hasta el 12 de septiembre a las 5:00 p.m., o hasta que se agote.

Si algo ha mostrado Red Bull Batalla en Perú en los últimos años es que las entradas vuelan, así que conviene no confiarse ni dejarlo para las últimas semanas.

Y más allá de las batallas, ir a una Final Nacional también es otra cosa: hay presentaciones en vivo, zonas para tomarse fotos y activaciones con la marca Vans y Radio La Zona, y un ambiente donde se mezclan los que siguen el freestyle desde hace años con los que van a ver su primera batalla en vivo. No hace falta conocer a los 16 competidores para pasarla bien.

Catorce nombres confirmados, dos batallas más por definirse, y un camino que termina en la Internacional 2027, otra vez en territorio nacional. No queda duda que Perú es clave.

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