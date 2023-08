Stick, Jota y los excampeones que regresan a Red Bull Batalla

, consagrados representantes de las batallas de rap que volverán no solo por el título, sino también por seguir haciendo historia en el certamen.

El bicampeón peruano (2017 y 2022) y vigente campeón nacional buscará el título nuevamente. Esta vez no solo para volver a competir en la internacional, donde ha tenido destacadas actuaciones, pero hasta el momento no ha podido superar la primera ronda, sino para buscar el tricampeonato e igualar a Stick que ostenta este registro. El exponente de Villa María del Triunfo mostró un gran nivel el año pasado, ganando una regional y luego imponiéndose con autoridad en la final nacional. Su mayor fortaleza es la contundencia en sus respuestas y punchlines. Sin embargo, si no se encuentra concentrado se puede ir en primera ronda, como ya le sucedió en 2021.