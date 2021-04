Esta historia es parte de Red Bull Batalla Stick Perú

Qué mejor que aprender del propio campeón. Stick , bicampeón nacional peruano de Red Bull Batalla , está por materializar uno de sus más anhelados proyectos: compartir toda su experiencia a las futuras generaciones. Conversamos con 'el profe' y nos cuenta en mayor detalle los talleres que viene organizando junto a Supremacía MC .

¿Qué te animó a fundar el “Taller del Freestyle”?

Mi propósito es compartir todo lo aprendido con el pasar de los años. Yo no tuve alguien que me compartiera enseñanzas y se me hizo más largo el trayecto. Por ello trato de transmitir lo que sé a todo aquel que tenga la voluntad, pero a veces se frustra, y no lo ve desde una perspectiva quizás más experimentada.

¿Imaginaste que serías maestro al compartir tu talento y experiencia como rapero?

Al comienzo no. Llega un tiempo donde estás compitiendo y quieres entrenar más, y no estás pensando todavía en enseñar o dejar un legado. Pero ya con el tiempo uno sabe todo lo que ha aprendido y sabe que eso puede servir de mucho. Quizás tú llegues a un nivel muy bueno, pero a lo mejor hay alguien muy bueno que inculcándote lo que sabe puede hacer que llegues a un nivel extraordinario y se trata de eso: no hacer que el resto me siga, sino que mejoren con sus propias armas.

¿Qué hace especial el taller para aquellos que quieren aprender más sobre esta cultura?

Yo siento que lo especial es la enseñanza directa, hablarle sin tapujos y sin eufemismos a los chicos. Enseñarles cosas que yo he practicado en mí primero y me funcionaron. Entonces, teniendo yo cierta dificultad para ciertas cosas, he logrado superarme a través de ejercicios, tips, bases y teorías que son necesarias para saber lo que estamos haciendo. Direccionando a la gente a que se interese en el trasfondo cultural que tiene el freestyle y que no lo vean solo como un deporte o pasatiempo.

Cuéntanos un poco Stick, ¿qué enseñas a tus alumnos?

Primero trato de hacer que no rimen, porque hay un nivel principiante y avanzado. Trato de hacer que la persona desde cero comience teniendo ideas en la cabeza, incentivando su rapidez mental para luego ir introduciéndolo a la rima poco a poco y que se vayan acostumbrado. Una vez logrado eso, enseño qué es la estructura, paso a paso todo, explicándoles para hacer que lo practiquen y lo apliquen. Para eso hay ejercicios que lo facilitan e inconscientemente tú lo puedes ver como un juego, pero tiene buenos resultados. Ya en el nivel avanzado trato de explicarles un poco más profundo lo que es la alta competencia. Donde todos son buenos, qué es lo que te da el plus para ganar ciertas batallas, tener buenos momentos y el ingenio necesario para avanzar en una batalla.

¿Qué esperas que logren los chicos y chicas dentro del “Taller del Freestyle”?

Por mí que logren lo máximo que puedan. Yo estoy presto para aclararles todas sus dudas desde mi punto de vista y mi experiencia. Y va a ser bonito, porque he tenido yo la experiencia (cuando aún no tenía mi taller) de aconsejar a ciertas personas y apoyarlas, para luego verlos parados en tarimas iguales a la mía e incluso me han ganado batallas en ligas muy competitivas. Eso te hace sentir bien porque al que ayer era tu seguidor, tú lo pudiste apoyar mucho. Siempre les digo que mantengan esa plenitud, esa misma esencia, pero que no pongan límites a su nivel, y eso quiero que aprendan los que están en el taller.

¿Qué necesitamos para inscribirnos dentro del taller? ¿Cuándo inicias y dónde son las clases?

Necesitan comunicarse al número de Supremacía MC porque este es un trabajo en conjunto. Hay un costo de inscripción por el tiempo dado a los talleres. También deben estar atentos a las fechas porque nosotros avisamos la fecha con anticipación para ir esporádicamente programando los talleres. Las clases son virtuales, lo hacemos por las plataformas de Meet y por Zoom, por ahora, ya que presencial sería mucho mejor. La fecha que se aproxima es el nivel avanzado, los días 17 y 18 de abril. Luego, si la gente lo quiere y lo pide, haremos más talleres.

¿Cuál crees que es el futuro del taller?

Ahora quizás no hago el taller tan seguido. Si bien es cierto yo realizo el taller para compartir, también es algo que me han pedido muchos chicos. Si ellos quieren, yo me separo un tiempo. Pero por ahora estoy dedicado a subir mi nivel en lo personal, a romper mis límites y a renovarme porque se vienen competencias muy fuertes para mi carrera. Pero en un futuro quizá cuando ya no esté compitiendo podría centrarme al 100% en el taller del freestyle. Entonces haría un colegio de rap o una academia. Aquí no te van a enseñar a rapear porque cada uno decide como rapear, pero te vamos a enseñar cosas que a nosotros nos costaron un año, y tú lo podrías aprender en un mes. Eso es apoyar y compartir.

¿Qué les dirías a las personas que aún no conocen el taller?

Quiero dejarles un mensaje a todas las personas que quieren intentarlo, que tienen vergüenza o no saben cómo empezar. O que quizás ya empezaron, pero no saben como seguir para llegar al siguiente nivel. Los invito a que se inscriban en el taller si ellos desean. Yo estoy ahí presto separando de mi tiempo para poder compartir y guiar. Yo más que un profesor que te da clases y órdenes, solo comienzo a guiarlos. Entiendo que cada quien tiene un estilo distinto y a cada quien le resultan más fáciles o más difíciles ciertos ejercicios. Siempre trato de guiarlos, para que luego de un tiempo, los veamos compitiendo en eventos fuertes. ¿Quién sabe? Quizá pueda salir una leyenda de aquí.

Datos:

El taller se dicta a través de la plataforma de Zoom.

Las próximas fechas son el sábado 17 y domingo 18 de abril.

El horario es de 2:00 pm a 5:00 pm, y está distribuido en sesiones de 40 minutos con recesos.

Puedes inscribirte llamando al 937338510

