Perú subcampeón de la Final Mundial de Red Bull Tetris

El nombre del Perú quedó en lo más alto de la Final Mundial de Red Bull Tetris. El peruano Leo Solórzano llegó a la gran final y se convirtió en el primer humano en jugar en The Frame de Dubai, una pantalla simulada por 4,000 drones desplegados en el cielo de los Emiratos Árabes Unidos.

La final enfrentó al turco Femhi Atalar y al peruano Leo Solórzano. Para definir quién sería el jugador que inicie jugando con los drones, ambos exponentes se enfrentaron en una partida de Red Bull Tetris tradicional.

La partida inicial fue a favor del jugador turco, quién superó a Leo por cerca de 300 mil puntos. Al ganar este primer juego, Atalar decidió que sea el peruano el que inicie jugando con los drones.

Leo sorprendió al mundo entero al ser el primer humano en jugar Tetris con una pantalla simulada por más de 4,000 drones. El peruano alcanzó una puntuación de 57, 164 mil puntos.

Como en todas las rondas de esta final internacional de Red Bull Tetris, el mejor de tres juegos gana la partida. El resultado final fue: 2- 0 a favor del competidor turco, quien alcanzó los 168, 566 en The Frame de Dubai.

Fue así que Leo Solórzano se quedó con el segundo lugar de Red Bull Tetris, todo un logro considerando que es su primera experiencia internacional. Además, es la primera vez en la historia que se juega una partida de este icónico con drones desplegados en el cielo.

Red Bull Tetris congregó a los 64 mejores jugadores de todo el mundo y Perú integró el podio del certamen.

