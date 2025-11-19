Con solo 15 años, Leo Solorzano empezó a jugar tetris por la influencia de uno de sus streamers favoritos. Lo que empezó como un juego y pasatiempo terminó siendo la consagración máxima con la que todo gamer sueña alguna vez: coronarse campeón nacional y representar a tu país en una Final Mundial.

La procrastinación, las madrugadas, desvelos y cualquier tiempo libre fueron piezas claves para que el campeón peruano pueda cumplir su sueño. Tras cinco años de pura constancia en el reconocido videojuego, Leo alcanzó un status que solo algunos gamer logran alcanzar: integrar el top mundial de TETR.IO, una de las plataformas online más reconocidas de Tetris.

“Poco a poco me di cuenta de que se me daba bien (jugar al Tetris). Le agarré el gusto y, con cinco años de experiencia, llegué a ser uno de los top mundiales”, precisó.

Con cinco años jugando y como uno de los mejores jugadores del mundo, Leo ha demostrado estar hecho para los grandes retos. Es por ello que ingresó a la Final Nacional de Red Bull Tetris Perú ocupando el primer lugar del ranking de clasificación.

“La verdad, estoy feliz. Siento que todo el trabajo de las clasificatorias también tuvo sus resultados en la Final Nacional. Ahora estoy más despreocupado, porque tenía mucha tensión. La presión de pensar que los demás podían ser mejores que yo me ponía nervioso. Pero al final, el esfuerzo que le metí al juego pues salí victorioso”, agregó.

El campeón peruano sabe que la Final Mundial será muy complicada, no solo porque las clásicas fichas de Tetris serán drones desplegados en el cielo de Dubai, sino por el nivel competitivo registrado por diversos usuarios alrededor del mundo.

“La verdad para la internacional estuve viendo puntuaciones muy interesantes. Recuerdo que mi puntuación en la final nacional fue de un poco más de 620 mil. Pero el que más me sorprendió fue el finalista de Turquía,que alcanzó aproximadamente 830 mil. Me preocupa un poco, sí, pero siento que con práctica y dedicación podía llegar a darle competencia”

Leo reconoce dominar muy bien su estrategia para sumar la mayor cantidad de puntos en Red Bull Tetris, sin embargo debe mejorar su velocidad para manejar el joystick con el que direcciona las piezas en el juego para así superar en puntaje a sus rivales en la Final Mundial.

Muchas veces los gamers no reciben el reconocimiento inmediato de sus familiares, a Leo le pasó con sus parientes muy cercanos, quienes se mantenían incrédulos con su progreso y desempeño en el Tetris.

“Esto ha sido una sorpresa para ellos (sus padres) y la verdad es que se pusieron muy felices con mi victoria (en la Final Nacional), y me alegró verlos apoyarme”, acotó.

Leo Solorzano disputará la Final Mundial de Red Bull Tetris entre el 11 y 13 de diciembre en Dubai. La consigna es poder llegar lo más lejos posible y, por qué no, alzar el título de campeón mundial.

“Voy a dar todo lo que pueda para dejar el nombre del Perú en alto”, concluyó.