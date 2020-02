Wings For Life World Run

y ¡correr por los que no pueden!

No hay ninguna carrera que se le parezca.

1. La meta llega hasta ti, no eres tú el que llega hasta la meta.

. Una vez que el Catcher Car te alcance, se mide la distancia que has recorrido y esa es tu marca.

Una vez que hayas empezado a correr, 30 minutos después el Catcher Car (meta móvil) toma la salida y comienza a perseguir a los corredores. Su velocidad aumenta en varios controles de paso y a menudo al volante está algún famoso como Aksel Lund Svindal o Matthias Walkner . Una vez que el Catcher Car te alcance, se mide la distancia que has recorrido y esa es tu marca.

Wings for Life World Run #6: Catcher Car

2. La partida en Perú es a las 6am, pero...

Los organizadores tienen que elegir una hora para que todo el mundo comience al mismo tiempo, da igual en qué lugar del planeta. Lo que supone multitud de carreras en distintos usos horarios. A las 11 am UTC se podría estar todavía desayunando en Alemania pero en California serán las 4 de la madrugada. Mientras que en Australia el reloj marcará la 9 pm. En nuestro caso,

© Mark Dadswell for Wings for Life World Run

3. Puedes correr en el parque de tu barrio.

En Perú la carrera con el catcher car oficial será en Lima. Pero si te encuentras en otra ciudad o lejos a la ruta, no te preocupes.

Corre utilizando la Wings for Life World Run App

4. Recauda mucho dinero para la investigación sobre lesiones de médula espinal.

La gente corre por una causa, en este caso para buscar una cura a las lesiones de médula espinal. Wings for Life nació en 2003 y ahora funciona en docenas de países financiando diferentes proyectos para encontrar una cura. Cada céntimo va a la investigación, sin que se deduzcan gastos administrativos, impuestos u otros costes. Así que lo que pagas para participar en la Wings for Life World Run, además de lo que se recauda por patrocinio, va a los proyectos de investigación.

