Emocionado por competir en la primera competición de patineta de su vida, a mediados de los 80, Sandro Dias quería rellenar todos los puntos del formulario de inscripción. Pero se quedó atascado en "apodo". Nunca había tenido un apodo de verdad. "Pon Mineirinho, que es como te llama tu tío", sugirió su madre, Leila. Afonso, su padre, era conocido como Mineiro.

El niño escribió Mineirinho sin mucha convicción. Pero desde entonces, el apodo se le ha quedado. ¡Y de qué manera! No es exagerado decir que no hay ningún skater en el mundo que no conozca la leyenda que se esconde tras este nombre.

El brasileño Dias es uno de los nombres más importantes de la historia del skate, tres veces campeón del mundo y tres veces medalla de oro en los X-Games. Un niño que empezó a montar en skate a los 10 años en las laderas de Santo André, donde nació en 1975, y São Bernardo do Campo, en el ABC Paulista, y pasó a conquistar el planeta.

01 1. Juego de niños

Las maniobras de Sandro Dias son notables © Fabio Piva/Red Bull Content Pool

Sandro Dias se subió por primera vez a un skate a mediados de la década de 1980, cuando Brasil vivía una fiebre por el skate.

Por aquel entonces, el hermano mayor de su mejor amigo, Xan, había ganado un skate. Dias y Xan escondían el patinaje, le ponían encima una rueda de coche y bajaban con él por las laderas de Santo André. Puro juego de niños.

En Navidad, sin embargo, Dias recibió de sus padres su primer skate y empezó a ir a las pistas de Santo André y São Bernardo do Campo, en São Paulo. Pronto demostró que era diferente. En 1988, tres años después de subirse por primera vez a una patineta, fue campeón de Brasil en la categoría de principiantes.

02 2. Prejuicios y dificultades

Sandro Dias en un campamento en Arizona © Anthony Acosta/Red Bull Content Pool

En aquella época, el skateboarding ni siquiera se consideraba un deporte en Brasil, y los skaters sufrían muchos prejuicios. En la ciudad de São Paulo, la práctica fue incluso prohibida por el entonces alcalde Jânio Quadros.

Estas no eran las únicas dificultades. El acceso a equipos de última generación, todos importados, era muy difícil. Los skaters tenían que hacer pedidos a los que viajaban al extranjero y esperar que pudieran traer algo en sus maletas.

Los brasileños tampoco podían seguir la evolución de la escena internacional tan de cerca como hoy. Sin Internet ni teléfonos móviles, se enteraban de lo que hacían las grandes estrellas gracias a raras cintas de VHS que llegaban a Brasil o a fotos en revistas especializadas.

Sandro Dias es una leyenda del skateboarding © Fabio Piva/Red Bull Content Pool

"Veíamos las imágenes en papel, intentábamos adivinar qué movimientos habían hecho los chicos para llegar a esas maniobras e intentábamos imitar lo que imaginábamos. Nuestro nivel técnico era muy inferior al de los americanos y europeos. Así que la evolución fue muy lenta. Tuvieron que pasar unos diez años para que la escena mejorara, para que tuviéramos una tienda que vendiera piezas importadas en São Paulo, para que las pistas empezaran a crecer", dice Dias.

03 3. Un buen tipo

Encuentro con los fans en el Red Bull Drop In Tour © Allan Estevam Carvalho Teixeira/Red Bull Content Pool

La escena nacional aún era precaria, pero el chico de ABC era bueno y hábil, y pronto cayó bien entre la gente mayor que frecuentaba las pistas de baile.

Dias era responsable, no se metía en líos y no daba problemas a sus padres. Por eso, desde muy pequeño, tuvo mucha libertad para jugar en la calle y patinar, yendo de una pista a otra.

En las pistas de Santo André y São Bernardo conoció un poco de todo, desde un patinador profesional hasta un atracador de bancos.

Sandro Dias en el Red Bull Drop In Tour © Anthony Acosta/Red Bull Content Pool

"Era un chaval de 13/14 años. No me metía con nadie, y nadie se metía conmigo. Todo el mundo se respetaba. Y siempre me consideraron un lugareño de São Bernardo, aunque era de Santo André", dice.

El chico tranquilo también tenía una gran facilidad para el skateboarding y progresó muy rápidamente. Para los veteranos, era un alumno ideal. Dias siempre intentaba montar con los mejores, y así se acercó a los mejores riders de la época, como Sérgio Negrão y Edsinho.

Su primer viaje internacional en skate fue a California en 1988, a los 13 años, en compañía de ellos dos y de Tio Liba.

La leyenda del skateboarding Sandro Dias en la carrera de Brasil © Fabio Piva for Wings for Life World Run

"Fue un sueño. Veíamos los vídeos de los americanos, y el sueño de todo skater de Brasil era ir a California y pasar allí una temporada. Todo era perfecto. Los pavimentos perfectos, las pistas, los halfpipes. Vuelves con parámetros diferentes, una visión diferente del skateboarding, con deseos diferentes, con buenas piezas para vestir. Volví con ese deseo de la infancia: 'Vaya, algún día quería vivir aquí'", recuerda Dias.

Spoiler: No sólo hizo realidad su sueño infantil, sino que pasó casi 20 años en California, consolidando una de las carreras más brillantes del skateboarding mundial.

04 4. Un punto de inflexión clave

Pero antes de convertirse en profesional, Dias hizo lo que sus padres esperaban: se graduó en la universidad. En aquel momento, apostar por ser sólo un skater profesional seguía siendo un riesgo demasiado grande, así que era importante tener otro plan.

A principios de la década de 2000, se licenció en Administración de Empresas y entró a trabajar en la empresa de su padre. Pero ya ganaba mucho más dinero patinando que trabajando para la empresa familiar. Por eso no dejó de competir: trabajaba de lunes a jueves o viernes, cogía un avión, viajaba, competía y volvía a su rutina laboral el lunes.

"Cuando me licencié en la universidad, tenía que ir a algún sitio, ¿no? Fue entonces cuando tuve que girar la llave, ir a Estados Unidos y dedicarme al 100% al skateboarding", recuerda.

Sandro Dias en Red Bull Skate Generation en Florianópolis © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Afonso, su padre, era un poco reacio a que Dias se fuera. Quería traspasar el negocio a su único hijo -tiene otras tres hijas-. Pero su madre, Leila, que le había acompañado a las competiciones desde muy pequeño, siempre le animó a ir y hacer lo que le gustaba.

En aquella época, vivir en el extranjero era la única opción para los que querían estar en la cima. Los principales eventos estaban organizados por empresas extranjeras, y sus ojos estaban puestos principalmente en las pistas americanas y europeas.

"Si no estuviéramos allí en el pastel, no nos invitarían a algunos eventos. Desde el momento en que fui allí, empecé a participar en todo lo que ocurría, intenté involucrarme en todo, y entonces empezaron a ocurrir cosas de verdad", afirma.

05 5. La cima

Sandro Dias impulsó su carrera en el extranjero © Fabio Piva/Red Bull Content Pool

De Brasil a California y de California al mundo. Inserto en la escena skater más importante del planeta en aquel momento, Dias evolucionó rápidamente. Y los resultados empezaron a verse.

En 2003, ganó su primer título de Campeón del Mundo de skate vertical. Hasta 2007, no hubo nadie a quien batir en esta competición; incluso volvió a la cima en 2011, a los 36 años, para sumar seis títulos. En la década de 2000, Dias también fue tres veces campeón del Circuito Europeo y ganó el oro en los X-Games de 2004, 2006 y 2007.

A medida que su carrera despegaba, vio cómo se acercaban ídolos lejanos, tanto en la geografía como en la calidad de sus maniobras. Dias estaba en igualdad de condiciones con los mejores, que también se estaban convirtiendo en sus amigos.

Sandro Dias en un campamento en California © Anthony Acosta/Red Bull Content Pool

"Incluso antes de empezar a ganar, había tenido la loca experiencia de salir con los chicos que admiraba en Brasil. Estaba aprendiendo a patinar, y de repente estaba al lado de Edsinho, le compré una forma a Negão. Fue una auténtica locura. Los chicos eran mis ídolos", recuerda.

"Luego empecé a acercarme a tipos como Tony Hawk, Christian Hosoi y Steve Caballero. Hasta el día de hoy, es como un viaje en mi cabeza. Todavía me sorprendo en los eventos como un niño admirando a los chicos. Vi a Rosoi por primera vez en una actuación en 1985 o 1986: era de otro mundo. Pensábamos que nunca llegaríamos a su nivel", añade.

Mientras conquistaba las pistas del mundo, Dias también aprovechaba la oportunidad para promover el skateboarding en Brasil organizando campeonatos.

Sandro Dias conoce a un fan © Allan Estevam Carvalho Teixeira/Red Bull Content Pool

Ha organizado varias ediciones del "Día D", un torneo de skate vertical, ha participado en la producción del Festival Jump y hace Camp-onato en su granja de Vargem, São Paulo. Allí también hizo realidad su sueño de crear un campamento de skate, que aúna educación, deporte y ocio en un mismo lugar para los niños.

06 6. Impulsado por los retos

Sandro Dias patina en el Puente de la Estaiadinha en São Paulo © Fabio Piva/Red Bull Content Pool

A Dias siempre le han gustado los retos, y los llevó al siguiente nivel cuando se unió al proyecto de patinar el puente de Estaiadinha, en São Paulo. Los retos físicos y técnicos eran inmensos, pero lo que realmente le afectó fue la parte psicológica. El miedo, una sensación poco habitual en su rutina, se apoderó de su mente y, por primera vez, amenazó con entorpecer su actuación.

El patinador sólo conoció la estructura montada en el puente marginal de Tietê en el momento del desafío. Y antes de subirse a su patineta, aún tuvo que descender en rápel por primera vez en su vida hasta llegar a la rampa con los coches pasando a sus pies.

"Fue la primera vez que entré en una empresa dispuesto a morir. Pensé: 'Todo el mundo ha hecho lo que ha podido, está todo montado, es muy bonito, ahora nos falta la guinda del pastel, que soy yo. Así que no voy a rendirme, pase lo que pase", afirma.

Dias recurrió a una estrategia de mentalización utilizada a menudo por los atletas profesionales. Repasó mentalmente todo lo que tenía que hacer de principio a fin y lo puso en práctica en el puente, sin dejar que otros pensamientos se interpusieran en su camino.

"Me encerré en mí mismo, no presté atención a nada más y empecé a caminar hasta que me sentí cómodo. Poco a poco, me fui soltando y me tranquilicé".

07 7. Talento frente a preparación

Sandro Dias se dedica al 100% cada vez que se sube a su patineta © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

En sus más de 30 años de skateboarding, Sandro Dias ha conseguido realizar maniobras históricas. Batió el récord mundial del aéreo más alto en el halfpipe, volando a 4,20 m por encima de la pista; en 2004, fue la tercera persona del mundo en hacer un giro de dos vueltas y media en el aire a 900 grados, y también consiguió ser el primero en volver a hacer esta maniobra durante su línea de competición.

Para los que siguen la preparación de los atletas profesionales hoy en día, es difícil creer que hiciera todo esto sin pisar nunca el gimnasio y que las lesiones graves nunca formaran parte de su biografía. "Me operé del menisco en 2015, pero también tenía 40 años y llevaba 30 en el skateboarding. Un día, el menisco se iba a quejar", dice. Tras 30 días de intensa fisioterapia, volvió a las pistas.

"Siempre he sido muy disciplinado, nunca he consumido alcohol ni drogas, aunque nunca he dejado de divertirme y disfrutar de mi juventud. Creo que lo que me ha mantenido física y psicológicamente bien todo este tiempo es que me encanta el monopatín. Y nunca monto a medias. Si me subo al skate, es para hacerlo lo mejor posible, siempre", afirma.

Sandro Dias ha allanado el camino a muchos patinadores © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Dias dice que sigue sintiéndose como un niño pequeño. Y le sorprende que le llamen maestro allá donde va. "Veo que la gente me llama maestro, y todavía me sorprendo. No me siento como un maestro, todavía me siento como un niño", dice.

"Llevo 40 años patinando. Estoy a punto de cumplir 50. Cuando empecé, era inimaginable ver a un tipo patinando bien a mi edad. Tony Hawk tiene 56 años, Caballero tiene 60 y siguen montando, pero no a mi nivel. Hoy monto al mismo nivel que cuando tenía 25 años. Monto más que todos los jóvenes que montan conmigo en la pista".

Por eso Dias no se detiene. Está preparado para nuevos retos, para seguir divirtiéndose con su monopatín y para ampliar aún más su legado.

