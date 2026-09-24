Skone: “Una final contra Nekroos en Perú sería guapísima”

¿Qué opinas de la última Final Nacional de Red Bull Batalla Perú? ¿Pudiste verla?
No hacía falta que Nekroos ganara un título para saber que era uno de los mejores de la historia de Perú.
Es inevitable preguntarte por Jota. Tenía la oportunidad de convertirse en tetracampeón, algo poco habitual en el freestyle. ¿Qué opinas de su actuación?
Ya estás clasificado para la Final Nacional de España. ¿Cómo estás de ánimo y de ganas? ¿Te ves en la próxima Internacional en Perú?
¿Qué significa para ti volver a clasificar a una Final Internacional en Perú? ¿Qué significa este país en la historia de Skone?
Sería superbonito e iría a ganarla. Sería precioso ganarla en Perú diez años después. Creo que sería una historia superbonita. Se cerraría un ciclo. Ojalá. A eso vamos. Para mí Perú significa todo. Fue el parteaguas que cambió mi vida. A partir de ahí todo fue distinto: llegaron los vuelos internacionales y todo el recorrido de Skone durante estos diez años. Cambió todo.
¿Te gusta ser jurado o prefieres competir?¿Qué es lo que no te gusta de ese papel?
Para mí Perú significa todo. Fue el parteaguas que cambió mi vida.
Existe la posibilidad de que Perú tenga más de dos representantes en la Final Internacional de Red Bull Batalla 2026/27. España ya ha vivido situaciones similares. ¿Cómo se afronta una competencia cuando viajan varios participantes del mismo país?
¿Qué opinas de la localía? Te ha tocado vivirla tanto a favor como en contra.
Creo que marca muchísimo la competencia. Para mí, el freestyle es el único movimiento en el que la actitud del público marca directamente el curso de las batallas.Pero también forma parte de la magia y hay que saber sobreponerse, porque es algo que no está en manos de los MCs. No puedes controlar que el público te quiera o te odie, pero sí que eso no te afecte. Luego están los jueces y su capacidad para darse cuenta de lo que está pasando. Recuerdo que tenía superaceptado que iba a perder por lo que estaba pasando. Entonces dije: “Bueno, voy a ganar moralmente, por así decirlo, porque no puedo hacer otra cosa”. Al final salió bien.Después me ha tocado lo contrario. Recuerdo una competencia en Perú, Kingdom, hace unos años. Gané y parecía que yo era el local. El público fluctúa mucho. Tampoco hay que dramatizar demasiado. Si te pasa, es una putada, pero la siguiente vez no tiene por qué pasarte.
¿Qué les dirías a los seguidores que están desde 2016 o incluso antes, que vivieron el pico de popularidad del freestyle y que siguen presentes cuando se dice que está pasando de moda?
Una final con Nekroos en Perú sería guapísima.
Red Bull Batalla ya celebró veinte años y en Perú también se acerca ese aniversario. Hoy un padre que ya veía competencias en 2006 puede disfrutar de una batalla con su hijo. ¿Qué te genera eso?
¿Cómo fue en tu caso con tus padres? ¿Hubo un momento en el que les dijiste que querías rapear y ser Skone?
No fue una conversación de: “tenemos que hablar, soy rapero”. Yo simplemente, cuando tenía tiempo libre, me iba a la calle a rapear. Ellos lo iban viendo porque estaba todo el rato con el loro, rapeando, y me escuchaban en mi cuarto. Me han apoyado mucho. Evidentemente, no sabían que iba a ser mi carrera ni mi trabajo, pero es que yo tampoco lo sabía. Me decían que estudiara esto o lo otro, pero no sabíamos lo que iba a pasar.
Imagino que también es bonito caminar con tu familia y que vean cómo la gente te reconoce, te pide fotos y te demuestra cariño.
Claro. Mi madre, cuando ve eso, se pone superorgullosa. Recuerdo una Red Bull en Málaga a la que vinieron mis padres. Íbamos en el autobús de vuelta, con seguridad, y llegó ese típico momento en el que sales y hay unas cincuenta personas alrededor. Mi madre vio a un niño, abrió la puerta y el niño se metió para hacerse una foto. Yo le dije: “Mamá, ¿qué has hecho? No vuelvas a hacer eso jamás. Nos van a matar por tu culpa”.
¿Qué cambió en tu vida al pasar del anonimato a ser Skone? ¿Hay cosas que ya no puedas hacer?
Por suerte, creo que puedo hacer casi todo. Tampoco soy Justin Bieber. ¿Qué no puedo hacer? Cuando era más pequeño y salía de fiesta o iba con mis amigos, era bastante sinvergüenza por la calle. Me gustaba hacer bromas a gente que no conocía, como esas bromas de cámara oculta de YouTube, pero sin grabarlas.
Quiero empezar a sacar música.
¿Cómo ves a tu generación, a competidores como Chuty o Arkano?
Muy bien. No quiero ser un flipado, pero creo que formamos parte de la generación de oro, de gente que lo tiene. Puedes ver a un Chuty más desentrenado, a un Arkano más desentrenado, a un Kaiser más desentrenado o a un Dtoke que quizá no está en su mejor momento de freestyle, pero tienen algo que los distingue de los demás, algo que no se puede replicar ni imitar. Creo que esa gente siempre va a ser increíble haciendo freestyle, aunque pase tiempo sin entrenar.
Para terminar, ¿qué te falta hacer? ¿Tienes alguna meta pendiente dentro o fuera del freestyle?
En el freestyle ya lo he hecho todo. Fuera de mi carrera me gustaría conseguir muchísimo dinero para poder ayudar a los demás de manera significativa. A mí me va muy bien en la vida. Vivo tranquilo y mis padres están tranquilos, pero creo que la única manera de ayudar de verdad a los demás, en masa, es teniendo mucha pasta.