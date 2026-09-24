Skone, judge of the Red Bull Batalla National final Colombia, poses for a portrait prior to the final in Medellin, Colombia on July 1st, 2023
© Gary Go / Red Bull Content Pool
MC Battle

Skone: “Una final contra Nekroos en Perú sería guapísima”

El campeón internacional de Red Bull Batalla 2016 imagina una final ante Nekroos en Perú y habla de la competencia, el público y sus proyectos fuera del freestyle.
Por César Geldres
8 minutos de lecturaPublicado el
Perú ocupa un lugar especial en la carrera de Skone. Aquí ganó la Final Internacional de Red Bull Batalla en 2016 y comenzó una etapa que lo llevó a competir por todo el mundo. En su regreso a Lima, esta vez sin la presión de participar en un torneo, el español conversa sobre la posibilidad de volver a conquistar el título en el país y un rival al que le gustaría encontrarse en la final: Nekroos.
La charla también recorre su relación con el público peruano, las razones por las que prefiere competir antes que ser jurado y su mirada sobre el presente del freestyle. Fuera del escenario, aparecen sus proyectos como actor, el orgullo de su familia y las metas que todavía quiere alcanzar.

¿Qué tal, Chemi? ¿Cómo estás?

Skone: Muy bien, disfrutando de la comida.

¿Qué opinas de la última Final Nacional de Red Bull Batalla Perú? ¿Pudiste verla?

Skone: La vi a distancia. Me encantó la batalla de Nekroos con KG; estuvieron increíbles los dos. A Nekroos por fin se le ha dado. Para mí no hacía falta que ganara para saber que era uno de los mejores de la historia de Perú. Pero bueno, ya tiene su título y se ha quedado tranquilo.

En alguna oportunidad me comentaste que Nekroos era uno de tus freestylers favoritos. ¿Qué te gusta de su estilo?

Skone: Creo que tiene mucha agresividad y sabe transmitir mucho, que es lo más difícil en el freestyle. Nekroos transmite muchísimo.

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No hacía falta que Nekroos ganara un título para saber que era uno de los mejores de la historia de Perú.
Skone

Es inevitable preguntarte por Jota. Tenía la oportunidad de convertirse en tetracampeón, algo poco habitual en el freestyle. ¿Qué opinas de su actuación?

Skone: Jota es siempre Jota. Además, creo que se ha habituado a rapear con un estilo y una clase que están muy bien. Es otro pilar inamovible de la cultura.

Ya estás clasificado para la Final Nacional de España. ¿Cómo estás de ánimo y de ganas? ¿Te ves en la próxima Internacional en Perú?

Skone: Sí, hombre. Si no, no me apuntaría. De todas maneras, es en marzo, así que todavía tengo tiempo para descansar y volver a entrenar. Ahora mismo no estoy pensando en eso.

¿Qué significa para ti volver a clasificar a una Final Internacional en Perú? ¿Qué significa este país en la historia de Skone?

Skone: Sería superbonito e iría a ganarla. Sería precioso ganarla en Perú diez años después. Creo que sería una historia superbonita. Se cerraría un ciclo. Ojalá. A eso vamos. Para mí Perú significa todo. Fue el parteaguas que cambió mi vida. A partir de ahí todo fue distinto: llegaron los vuelos internacionales y todo el recorrido de Skone durante estos diez años. Cambió todo.

¿Te gusta ser jurado o prefieres competir?¿Qué es lo que no te gusta de ese papel?

Skone: No me gusta ser jurado. Prefiero competir.Creo que de mis decisiones dependen la vida y la carrera de muchos chavales, y no me gusta tener esa responsabilidad. Prefiero competir y que se equivoquen conmigo antes que equivocarme yo con los demás.

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Para mí Perú significa todo. Fue el parteaguas que cambió mi vida.
Skone

¿Por qué crees que Red Bull Batalla es la competencia más importante del freestyle?

Skone: Porque es la madre. Es la más especial y se ha ganado un hueco en el inconsciente del público y de nosotros mismos. Es como lo más de lo más. Para mí es la más importante, de lejos.

¿Es como ganar un Mundial de fútbol o una Champions League?

Skone: Como la Champions. Una vez que lo haces, ya eres historia.

Existe la posibilidad de que Perú tenga más de dos representantes en la Final Internacional de Red Bull Batalla 2026/27. España ya ha vivido situaciones similares. ¿Cómo se afronta una competencia cuando viajan varios participantes del mismo país?

Skone: Te apoyas en tus compañeros y vas mejor porque hay más ambiente de familia. Pero luego, sálvese quien pueda. Luego es la guerra y cada uno va a lo suyo.

¿Y si te toca enfrentarte a un compañero?

Skone: Si puedes evitarlo, evidentemente lo evitas. Al menos yo lo hago así: intento no competir contra otro de España. Pero si te toca, te toca.

¿Qué opinas de la localía? Te ha tocado vivirla tanto a favor como en contra.

Skone: Creo que marca muchísimo la competencia. Para mí, el freestyle es el único movimiento en el que la actitud del público marca directamente el curso de las batallas.Pero también forma parte de la magia y hay que saber sobreponerse, porque es algo que no está en manos de los MCs. No puedes controlar que el público te quiera o te odie, pero sí que eso no te afecte. Luego están los jueces y su capacidad para darse cuenta de lo que está pasando. Recuerdo que tenía superaceptado que iba a perder por lo que estaba pasando. Entonces dije: “Bueno, voy a ganar moralmente, por así decirlo, porque no puedo hacer otra cosa”. Al final salió bien.Después me ha tocado lo contrario. Recuerdo una competencia en Perú, Kingdom, hace unos años. Gané y parecía que yo era el local. El público fluctúa mucho. Tampoco hay que dramatizar demasiado. Si te pasa, es una putada, pero la siguiente vez no tiene por qué pasarte.

¿Crees que Perú tendrá a su primer campeón mundial?

Skone: Si estoy yo, espero que no. Pero si no estoy, me haría ilusión que ganara Nekroos. Creo que se lo merece, de verdad. Me parecería superbonito.

¿Te gustaría enfrentarte a él en una final?

Skone: Sí, sería guapísimo. Una final contra Nekroos en Perú sería guapísima.

¿Qué les dirías a los seguidores que están desde 2016 o incluso antes, que vivieron el pico de popularidad del freestyle y que siguen presentes cuando se dice que está pasando de moda?

Skone: Les diría que gracias por seguir ahí con nosotros. Que la vida es cíclica y que tampoco se raye nadie. El freestyle no se está muriendo; eso es mentira. Yo ya he pasado por estos ciclos antes. La vida es así.

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Una final con Nekroos en Perú sería guapísima.
Skone

Red Bull Batalla ya celebró veinte años y en Perú también se acerca ese aniversario. Hoy un padre que ya veía competencias en 2006 puede disfrutar de una batalla con su hijo. ¿Qué te genera eso?

Skone: Es muy bonito. Te demuestra que es un movimiento que borra la línea entre generaciones, y eso también es superbonito.

¿Cómo fue en tu caso con tus padres? ¿Hubo un momento en el que les dijiste que querías rapear y ser Skone?

Skone: No fue una conversación de: “tenemos que hablar, soy rapero”. Yo simplemente, cuando tenía tiempo libre, me iba a la calle a rapear. Ellos lo iban viendo porque estaba todo el rato con el loro, rapeando, y me escuchaban en mi cuarto. Me han apoyado mucho. Evidentemente, no sabían que iba a ser mi carrera ni mi trabajo, pero es que yo tampoco lo sabía. Me decían que estudiara esto o lo otro, pero no sabíamos lo que iba a pasar.

Imagino que también es bonito caminar con tu familia y que vean cómo la gente te reconoce, te pide fotos y te demuestra cariño.

Skone: Claro. Mi madre, cuando ve eso, se pone superorgullosa. Recuerdo una Red Bull en Málaga a la que vinieron mis padres. Íbamos en el autobús de vuelta, con seguridad, y llegó ese típico momento en el que sales y hay unas cincuenta personas alrededor. Mi madre vio a un niño, abrió la puerta y el niño se metió para hacerse una foto. Yo le dije: “Mamá, ¿qué has hecho? No vuelvas a hacer eso jamás. Nos van a matar por tu culpa”.

¿Qué cambió en tu vida al pasar del anonimato a ser Skone? ¿Hay cosas que ya no puedas hacer?

Skone: Por suerte, creo que puedo hacer casi todo. Tampoco soy Justin Bieber. ¿Qué no puedo hacer? Cuando era más pequeño y salía de fiesta o iba con mis amigos, era bastante sinvergüenza por la calle. Me gustaba hacer bromas a gente que no conocía, como esas bromas de cámara oculta de YouTube, pero sin grabarlas.

¿Tienes otros proyectos en paralelo al freestyle?

Skone: Sí, estoy con mi carrera de actor. Hice una película hace poco y ahora estamos con otros proyectos. También quiero empezar a sacar música. Saqué un disco hace un tiempo. Hay un montón de proyectos alrededor, pero piano, piano. A ver qué tal.

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Quiero empezar a sacar música.
Skone

¿Cómo ves a tu generación, a competidores como Chuty o Arkano?

Skone: Muy bien. No quiero ser un flipado, pero creo que formamos parte de la generación de oro, de gente que lo tiene. Puedes ver a un Chuty más desentrenado, a un Arkano más desentrenado, a un Kaiser más desentrenado o a un Dtoke que quizá no está en su mejor momento de freestyle, pero tienen algo que los distingue de los demás, algo que no se puede replicar ni imitar. Creo que esa gente siempre va a ser increíble haciendo freestyle, aunque pase tiempo sin entrenar.

Para terminar, ¿qué te falta hacer? ¿Tienes alguna meta pendiente dentro o fuera del freestyle?

Skone: En el freestyle ya lo he hecho todo. Fuera de mi carrera me gustaría conseguir muchísimo dinero para poder ayudar a los demás de manera significativa. A mí me va muy bien en la vida. Vivo tranquilo y mis padres están tranquilos, pero creo que la única manera de ayudar de verdad a los demás, en masa, es teniendo mucha pasta.

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