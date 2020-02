Volcom Pipe Pro: resumen día 3

Ya en la ronda de los sembrados, comenzaron a aparecer los nombres de peso como Jack Robinson, los hermanos Muñiz y Yago Dora. Joaquin fue el primero en entrar al agua, se tiró un par de buenos tubos limpios doble hand grab pero no fueron suficientes para poder ganarle a un Jerónimo Vargas conectado con Backdoor y con un Evan Geiselman inspirado, agarrándose las mejores olas que entraron durante esos 25 minutos de heat.

En el siguiente entro Cristóbal de Col con su gran amigo Leandro Usuna de Argentina. Mitch Parkinson y Leandro comenzaron sólidos con un par de tubazos y lideraron durante todo el heat. Cristóbal perdía, necesitando un 5.70 para pasar y las olas no llegaban. En la última ola, Cristóbal se tiró deep una medianita y tuvo un buen recorrido saliendo escupido al canal. Los 5 jueces miraron los replays, compararon olas y al final le dieron un ajustado 5.83. Se escucharon los silbidos y celebraciones de todos los integrantes del Inkateam, felicitando a Cristóbal por su pase a la ronda 5.

