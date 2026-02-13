Stick vuelve a las plazas por el cupo a la Final Internacional

Stick afronta un nuevo desafío internacional: el Torneo de Plazas de Red Bull Batalla. La competencia se realizará un día después de la final sudamericana y otorga un pase directo a la Final Internacional, del próximo 11 de abril en Santiago de Chile. Con experiencia acumulada dentro y fuera del país, el MC llega con calma y confianza.

Competir en plazas internacionales era un objetivo pendiente. “Siempre quise vivir esa experiencia”, comenta. Tras conquistar tres títulos nacionales y presentarse en distintos eventos del circuito, este formato aparece como un paso más en su carrera. El cupo lo obtuvo en un torneo realizado en Huancayo, escenario que recuerda con especial cariño por el nivel y la energía de los competidores.

Lejos de dejarse llevar por la presión, Stick prefiere concentrarse en lo suyo. “No miro estadísticas; compito sin pensar en expectativas”, asegura. Para él, el mejor rendimiento llega cuando se disfruta el momento, sin comparaciones ni cargas del pasado. Reconoce el nivel de sus rivales, pero confía en su estilo y propuesta.

El ambiente de plaza, con el público a pocos metros, es un terreno que siente cercano. Aunque no es un freestyler de gestos exagerados o gritos constantes, apuesta por rimas con coherencia y mensaje para conectar con la gente. Al fin y al cabo, ese entorno callejero es un sello característico en su estilo de rapear.

La competencia también tiene un significado especial. Stick recuerda a Kodicia, amigo freestyler huancaíno fallecido, cuya memoria lo acompaña en este camino. “No voy a ir solo, voy a estar con él”, afirma. Competir en el Torneo de Plazas es, también, una forma de honrarlo y llevar su nombre lo más alto posible.

Mirando hacia adelante, el MC quiere aprovechar cada oportunidad sobre el escenario. “Uno nunca sabe cuándo será la última vez”, reflexiona. Pese a los altibajos del circuito y su paso por FMS, mantiene el optimismo y apuesta por el crecimiento del freestyle peruano. Su objetivo es claro: ser fiel a sí mismo y dejar huella en cada batalla.