Todo es cuestión de utilidad

Zeek nos dice que no hay ningún agente que cubra todas las necesidades de un equipo . El jugador de G2 nos dice: "Lo único que quieres es sacar el mayor rendimiento de las utilidades de tu agente sin que comprometa tu juego. Por ejemplo, si te gustan las bombas de humo, puede ser que haya una en particular que se adapte mejor a tu estilo”.

Zeek nos dice que no hay ningún agente que cubra todas las necesidades de un equipo . El jugador de G2 nos dice: "Lo único que quieres es sacar el mayor rendimiento de las utilidades de tu agente sin que comprometa tu juego. Por ejemplo, si te gustan las bombas de humo, puede ser que haya una en particular que se adapte mejor a tu estilo”.

En cuanto al meta, la estrella de G2 dice que realmente no hay ninguno ahora mismo: "Cada equipo es único en su enfoque del juego y juegan con diferentes agentes que se ajustan a eso, no hay meta en absoluto".

En cuanto al meta, la estrella de G2 dice que realmente no hay ninguno ahora mismo: "Cada equipo es único en su enfoque del juego y juegan con diferentes agentes que se ajustan a eso, no hay meta en absoluto".

En cuanto al meta, la estrella de G2 dice que realmente no hay ninguno ahora mismo: "Cada equipo es único en su enfoque del juego y juegan con diferentes agentes que se ajustan a eso, no hay meta en absoluto".

Sin embargo, eso no significa que los equipos no puedan añadir otros tipos de agentes con los que son buenos. Como explica zeek, "elegir cinco duelistas significa que eres muy débil contra un operator, porque no tienes humos/flashes para cruzar los pasos estrechos y te obliga a jugar con un solo estilo todo el tiempo, lo que te hace predecible". Así que

Sin embargo, eso no significa que los equipos no puedan añadir otros tipos de agentes con los que son buenos. Como explica zeek, "elegir cinco duelistas significa que eres muy débil contra un operator, porque no tienes humos/flashes para cruzar los pasos estrechos y te obliga a jugar con un solo estilo todo el tiempo, lo que te hace predecible". Así que es una buena idea tener suficientes utilidades en la composición de tu equipo para poder cambiar las cosas de vez en cuando . Recuerda que más utilidad significa más opciones.

Sin embargo, eso no significa que los equipos no puedan añadir otros tipos de agentes con los que son buenos. Como explica zeek, "elegir cinco duelistas significa que eres muy débil contra un operator, porque no tienes humos/flashes para cruzar los pasos estrechos y te obliga a jugar con un solo estilo todo el tiempo, lo que te hace predecible". Así que es una buena idea tener suficientes utilidades en la composición de tu equipo para poder cambiar las cosas de vez en cuando . Recuerda que más utilidad significa más opciones.

Utiliza varios roles

Prepárate para ajustarte en el juego