. En la mayoría de los casos, el equipo con la mejor estrategia será dueño y señor del mapa; no se trata solo de reflejos y puntería. Para ganar una partida competitiva de Valorant o para llegar lejos en

Reconocer tus puntos débiles

(porque no puedes mantener todos los ángulos). Aunque

Defender estos tres emplazamientos de bombas significa que los jugadores del lado de CT siempre tienen una pequeña desventaja (porque no puedes mantener todos los ángulos). Aunque zeek dice que una buena configuración es importante, continúa explicando que "siempre tendrás puntos débiles, juegues como juegues, así que es muy importante recopilar información de los mapas durante la ronda y hacer buenas rotaciones ". Perder tres segundos de más puede significar que tu compañero de equipo muera solo en el otro lado del mapa.

Defender estos tres emplazamientos de bombas significa que los jugadores del lado de CT siempre tienen una pequeña desventaja (porque no puedes mantener todos los ángulos). Aunque zeek dice que una buena configuración es importante, continúa explicando que "siempre tendrás puntos débiles, juegues como juegues, así que es muy importante recopilar información de los mapas durante la ronda y hacer buenas rotaciones ". Perder tres segundos de más puede significar que tu compañero de equipo muera solo en el otro lado del mapa.

Preparación