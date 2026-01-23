Inscríbete en Wings for Life World Run y un amigo ingresará gratis al app

Cada vez falta menos para Wings for Life World Run 2026, la carrera solidaria global que recauda fondos para la Fundación Wings for Life, dedicada a la investigación para encontrar una cura a las lesiones de la médula espinal.

Este evento continúa creciendo a nivel mundial y, en esta edición, Adidas se une a esta noble causa. Por ello, quienes se inscriban en Wings for Life World Run 2026 podrán otorgar a un amigo acceso gratuito al aplicativo móvil oficial, gracias al apoyo de la reconocida marca de las tres rayas.

El período de inscripción para acceder a este beneficio será del 23 de enero, desde las 6:00 a. m. (hora peruana), hasta el 30 de enero. Durante este tiempo, quienes se inscriban en la carrera Wings for Life World Run, Adidas te enviará un código promocional para el uso gratuito de la App Run al correo electrónico de confirmación.

Este beneficio es válido únicamente para personas naturales y podrá ser utilizado por un usuario nuevo en cualquier país del mundo.

La carrera Wings for Life World Run 2026 se realizará el próximo domingo 10 de mayo y reunirá a miles de corredores de más de 150 países, quienes correrán de manera simultánea por esta causa solidaria.

Esta edición coincide con el Día de la Madre en Perú, por lo que es la actividad ideal para iniciar esta fecha tan significativa con una mañana deportiva familiar.