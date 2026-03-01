Punta Hermosa volvió a convertirse en el epicentro del surf continental. Durante varios días, las olas ofrecieron el escenario perfecto para una competencia de alto nivel que reunió a destacados riders de la región y convocó a cientos de aficionados.

El campeonato fue organizado por Red Bull, con el auspicio de Wong, en un evento que combinó buen clima, gran asistencia y maniobras de primer nivel. Además, el Señoritas Open Pro dio un salto importante este 2026: en apenas un año pasó de ser un QS 1000 a un QS 2000, elevando su peso competitivo y otorgando más puntos clave en la lucha por el ranking regional.

El crecimiento no solo se reflejó en el nivel deportivo. El Finals Day fue transmitido por Red Bull TV con una calidad de producción inédita para un torneo QS en el Perú, llevando la emoción de Punta Hermosa a miles de espectadores dentro y fuera del país.

01 Open Masculino

La final masculina fue intensa de principio a fin. El brasileño Ryan Kainalo marcó la diferencia con maniobras rápidas y arriesgadas que le permitieron quedarse con el primer lugar.

El peruano Gabriel Vargas también fue protagonista. Llegó hasta la final y mantuvo al público expectante con una sólida actuación que confirma el buen momento del surf nacional.

02 Open Femenino

La rama femenina ofreció una definición muy pareja. Las cuatro finalistas mostraron gran nivel, pero fue Arena Rodríguez quien logró imponerse gracias a su lectura precisa de las olas y puntajes consistentes.

Sol Aguirre, por su parte, se quedó con el segundo lugar tras una destacada presentación.

03 Junior Masculino

En la división junior, Ryan Kainalo volvió a brillar y se llevó el título, mientras que su compatriota Anuar Chiah aseguró el segundo puesto. Fue una jornada redonda para el surf brasileño.

04 Junior Femenino

Las peruanas hicieron respetar la casa. Catalina Zariquey se quedó con el primer lugar y Brianna Barthelmess ocupó el segundo puesto, en una muestra del gran presente que vive la nueva generación del surf nacional.

Más allá de los resultados, el WSL Señoritas Open Pro 2026 volvió a confirmar que Perú es una plaza clave dentro del circuito regional. El crecimiento de la competencia, el respaldo del público y el nivel de los atletas consolidan a Punta Hermosa como una sede imprescindible del surf sudamericano.