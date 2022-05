„Magic” chce zaczarować/odczarować Narodowy. Żużlowe święto już w sobotę!

Dwa trzecie miejsca, dwa drugie i… żadnego zwycięstwa! Tak wyglądają dane statystyczne reprezentantów Polski w turniejach Speedway Grand Prix rozgrywanych na Stadionie Narodowym w Warszawie. Najlepiej szło tu dotąd Maciejowi Janowskiemu i choć „statystyki nie jadą”, to właśnie „Magic” liczy na odczarowanie tego wyjątkowego obiektu.

Stolica gościła dotąd elitę pięciokrotnie – dwa razy (w 2016 i 2018) wygrał Tai Woffinden, po jednym triumfie mają na koncie Fredrik Lindgren i Leon Madsen, oraz Matej Zagar. Słoweńcowi wystarczyły do tego… zaledwie trzy wyścigi, bo pierwszy, historyczny turniej w 2015 roku przerwano po dwunastu startach z powodu fatalnego stanu toru i awarii maszyny startowej. W zawodach na najniższym stopniu podium stanął Jarosław Hampel. Cztery lata później, już w pełnych zawodach, sukces ten powtórzył Patryk Dudek. W 2017 i 2018 roku na 2. miejscu kończył finały na Narodowym Maciej Janowski – „Magic” ulegał tylko Lindgrenowi i Woffindenowi.

„Nigdy nie zapomnę tych imprez, choć oczywiście marzy mi się kolejne wyjątkowe wspomnienie z Warszawy. Takie, przy którym słucham po zawodach Mazurka Dąbrowskiego. Bardzo chciałbym wygrać na Narodowym, ale podobnie myśli pewnie jeszcze piętnastu twardych gości, więc łatwo nie będzie. Na pewno mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że jestem dobrze przygotowany i odpowiednio sfocusowany. Mega mi zależy i zrobię wszystko, co w mojej mocy, by w sobotę zaprezentować się jak najlepiej i dać kibicom dużo frajdy” – deklaruje Janowski.

