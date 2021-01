10 artystów, którym warto przyglądać się w 2021 roku

Cichoń

Bażant

Przełomem w jego podziemnej karierze był album „Nic dobrego o Polsce”, którego tytuł świadczy o inspiracji brytyjską rewelacją ostatnich lat – slowthaiem. Poprzeczka z samej uwagi na follow-up zawieszona wysoko, pokonana jednak bez większych trudów. Pierwszy poważniejszy egzamin za nim, chociaż jeśli w nomenklaturze szkolnej już jesteśmy, to skłaniam się ku stwierdzeniu, że była to dopiero dłuższa kartkówka. O ile Bażanta nie można określić wielce wszechstronnym raperem, to na pewno jest czujnym obserwatorem młodzieńczego życia. Z jego twórczości klaruje się obraz młodego dorosłego, który dorasta w stolicy, uwikłany między znajomościami z tonącymi w używkach rówieśnikami, kobietą u boku, a presją związaną ze spełnianiem własnych marzeń oraz ambicji. Niby nihil novi, ale dodajmy sobie do tego charyzmę, emocje i szczerość - zaczyna robić wrażenie, a to przecież dopiero początek. Bażant podpisany jest na dystrybucję w Universalu i współpracuje już z Atutowym, a to, hehe, ogromny atut (na pewno tego żartu jeszcze nigdy nie czytałeś).

