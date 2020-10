10 rzeczy, których (być może) nie wiecie o Idze Świątek

. Dlaczego? „Bo podziwiam go jako zawodnika, jego ducha walki, jest idealnym przykładem sportowca.

Rafa

zawsze walczy do końca, to typ tenisowego wojownika. Podoba mi się też jego styl gry, z wysokimi top-spinami, też lubię tak grać. Jego leworęczny forhend to niesamowite uderzenie, którym wygrał już niejeden turniej. Rogera Federera lubię i szanuję, trudno patrzeć na niego inaczej niż jak na legendę naszego sportu, to wielka tenisowa klasa, ale jeśli chodzi o styl gry i osobowość, bliżej mi do Rafy, bo uwielbiam jego energię. Sorry!” – odpowiada Iga.