Gdzie jechać, kogo oglądać? 10 koncertów, na które warto w 2026 roku

Madison Beer

11.05.2026, Kraków, Tauron Arena

Wszystko zaczęło się od Justina Biebera , który kilka lat temu wrzucił do sieci link, pod którym młoda wokalistka Madison Beer śpiewała cover jego piosenki „At Last”. 27-letnia dzisiaj Amerykanka ma na swoim koncie m.in. dwie nominacje do nagrody Grammy i trzy duże, światowe trasy koncertowe (oraz ponad 40 mln obserwujących na IG). Najnowsza – The Locket Tour – promująca trzeci solowy album Madison „Locket” startuje w 2026 roku właśnie w Polsce. Dokładnie w Krakowie, w tamtejszej Tauron Arenie, więc kto zdąży jeszcze kupić bilet, posłucha amerykańskiej gwiazdy pop w nowym wydaniu najwcześniej w Europie.

Madison Beer z wizytą u ekipy Oracle Red Bull Racing podczas Grand Prix F1 © Getty Images / Red Bull Content Pool

Puma Blue

18.05.2026, Warszawa, Hydrozagadka

Jack White

1.06.2026, Warszawa, Stodoła

2.06.2026, Kraków, Studio

„Legendarny!”, „Najlepszy rockowy showman”, „Czysta energia” – tak relacjonują w Stanach ostatnie koncerty Jacka White'a. Założyciela słynnego zespołu The White Stripes, współautora kultowego numeru „7 Nation Army”, który śpiewają kibice na całym świecie. Choć pewnie część z nich nie wie, kto go napisał. Jack White to TEN artysta, którego koniecznie trzeba znać. A jeśli jeszcze jest okazja – oglądać i podziwiać na żywo.

Jack White podpisuje się w Red Bull Sound Space. Komu podpisze się w Polsce © Erik Voake/Red Bull Content Pool

Tom Morello

9.06.2026, Warszawa, Stodoła

Jeden z największych gitarzystów na rockowej scenie. Bez jego gry i gitary, nie byłoby muzyki Rage Against The Machine w wydaniu, jakie znamy. I za jakim tęsknimy. Kiedy jednak nie ma co liczyć na kolejne koncerty RATM, korzystajmy z faktu, że Tom Morello znowu jest w trasie. Do Warszawy 9 czerwca przyleci z „Electric Full Band Show”. Jako support zagrają The Last Internationale.

Action Bronson

8.07.2026, Warszawa, Progresja

Kiedyś był szefem kuchni, teraz gotuje jeden z najbardziej osobliwych rapów na współczesnej scenie. Action Bronson współpracuje z innym znakomitym artystą, producentem The Alchemistem, gra też w filmach (ostatnio w świetnym „Caught Stealing”), prowadzi kanał na YouTube, a przede wszystkim – cały czas jest sobą. I jest przy tym cholernie zabawny. Także na żywo, o czym przekonasz się tego lata w warszawskiej Progresji.

Action Bronson w koncertowej akcji. W tej jest najlepszy! © Steve Stills/Red Bull Content Pool

Moby

4.08.2026, Warszawa, Letnia Scena Progresji

Jedyny w Polsce koncert w ramach tegorocznej europejskiej trasy Moby'ego. A tej ikony światowej elektroniki dawno u nas nie było! Ostatnio był widziany m.in. na Coachelli – kto śledził relacje live z tego festiwalu na YouTube, mógł się przekonać, w jak świetnej formie jest słynny producent. I jak dobrze ogląda się jego show, złożony z największych i najbardziej legendarnych numerów. Zagranych na kilkuosobowy band. Podobnie będzie w Warszawie.

Primus

6.08.2026, Warszawa, Letnia Scena Progresji

Istnieje od 1984 roku i jest jednym z najbardziej zasłużonych zespołów na scenie alternatywnej. Primus zasłużył sobie na to miano dziewięcioma rewelacyjnymi albumami w swojej dyskografii, na których zawsze zaskakiwali pomysłami i świetnym, muzycznym humorem. „Wielu zespołom brakuje wszystkiego, co wyróżnia właśnie Primusa: ekscentrycznego poczucia humoru i muzycznych umiejętności wnoszenia ekscytujących dziwności do życia”, pisali o jego nagraniach krytycy. Kto szuka CZEGOŚ w muzyce, w Primusie to znajdzie.

A$AP Rocky

13.09.2026, Łódź, Atlas Arena

Niektórzy spodziewali się go w 2026 roku na letnim festiwalu , ostatecznie A$AP Rocky wystąpi jeszcze tego lata, ale już we wrześniu i pod dachem. Łódzki koncert odbędzie się w ramach globalnej trasy raper Don’t Be Dumb World Tour. Obejmujące 42 przystanki torunee będzie dla pierwszą okazją, by usłyszeć na żywo materiał z albumu „DON’T BE DUMB”. Pierwszego od ośmiu lat w karierze słynnego Rocky'ego.

A$AP Rocky na Red Bull Culture Clash w Londynie © Getty Images / Red Bull Content Pool

Slayyyter

24.10.2026, Warszawa

„Najlepsza Nowa Muzyka” (Best New Music) – tak podsumował tegoroczny album Slayyyter „Worst Girl in America” amerykański serwis Pitchfork. Jeden z ostatnich, w których jeszcze warto czytać recenzje. „Zapach spalonej gumy i mgiełki zapachowej z galerii handlowej sprawia, że ten głośny, dziki nowy album tego ostro skręca w stronę klubowej antagonizmu” – to też o płycie Catherine Garner, która kryje się za nazwą Slayyyter. Bywa porównywana m.in. do Charli XCX, M.I.A., nawet Crystal Castles, ale Catherine konsekwentnie stara się robić swoje i jest w tym coraz bardziej przekonująca. Warto ją zobaczyć na żywo!

Placebo

18.11.2026, Łódź, Atlas Arena

Był rok 1996, gdy o pierwszym albumie Placebo napisano: „absolutnie uzależniający” i chwilę potem brytyjska grupa stała się jedną z najważniejszych na rockowej scenie tamtej dekady. Nagrywali z nią później m.in. David Bowie czy Michael Stipe z REM, a w tym roku Placebo koncertuje po świecie, świętując 30-lecie swojego debiutu i startu wielkiej kariery. I to jak świętuje: wracając wyłącznie do pierwszego albumu i odświeżając go w wersji koncertowej. „To celebracja tego, gdzie zaczynaliśmy i punkt spotkania między tym, kim byliśmy wtedy, a tym, kim jesteśmy teraz”, mówią muzycy. Młodsi i starsi - czujcie się zaproszeni.