Gdzie jechać, kogo oglądać? 10 koncertów, na które warto w 2026 roku
Bo koncerty, koncerty są od tego, żeby bawić się na całego. Oto 10 naszych podpowiedzi, kogo warto zobaczyć na żywo w 2026 roku w Polsce.
Madison Beer
11.05.2026, Kraków, Tauron Arena
Wszystko zaczęło się od Justina Biebera, który kilka lat temu wrzucił do sieci link, pod którym młoda wokalistka Madison Beer śpiewała cover jego piosenki „At Last”. 27-letnia dzisiaj Amerykanka ma na swoim koncie m.in. dwie nominacje do nagrody Grammy i trzy duże, światowe trasy koncertowe (oraz ponad 40 mln obserwujących na IG). Najnowsza – The Locket Tour – promująca trzeci solowy album Madison „Locket” startuje w 2026 roku właśnie w Polsce. Dokładnie w Krakowie, w tamtejszej Tauron Arenie, więc kto zdąży jeszcze kupić bilet, posłucha amerykańskiej gwiazdy pop w nowym wydaniu najwcześniej w Europie.
Puma Blue
18.05.2026, Warszawa, Hydrozagadka
Jack White
1.06.2026, Warszawa, Stodoła
2.06.2026, Kraków, Studio
„Legendarny!”, „Najlepszy rockowy showman”, „Czysta energia” – tak relacjonują w Stanach ostatnie koncerty Jacka White'a. Założyciela słynnego zespołu The White Stripes, współautora kultowego numeru „7 Nation Army”, który śpiewają kibice na całym świecie. Choć pewnie część z nich nie wie, kto go napisał. Jack White to TEN artysta, którego koniecznie trzeba znać. A jeśli jeszcze jest okazja – oglądać i podziwiać na żywo.
Tom Morello
9.06.2026, Warszawa, Stodoła
Jeden z największych gitarzystów na rockowej scenie. Bez jego gry i gitary, nie byłoby muzyki Rage Against The Machine w wydaniu, jakie znamy. I za jakim tęsknimy. Kiedy jednak nie ma co liczyć na kolejne koncerty RATM, korzystajmy z faktu, że Tom Morello znowu jest w trasie. Do Warszawy 9 czerwca przyleci z „Electric Full Band Show”. Jako support zagrają The Last Internationale.
Action Bronson
8.07.2026, Warszawa, Progresja
Kiedyś był szefem kuchni, teraz gotuje jeden z najbardziej osobliwych rapów na współczesnej scenie. Action Bronson współpracuje z innym znakomitym artystą, producentem The Alchemistem, gra też w filmach (ostatnio w świetnym „Caught Stealing”), prowadzi kanał na YouTube, a przede wszystkim – cały czas jest sobą. I jest przy tym cholernie zabawny. Także na żywo, o czym przekonasz się tego lata w warszawskiej Progresji.
Moby
4.08.2026, Warszawa, Letnia Scena Progresji
Jedyny w Polsce koncert w ramach tegorocznej europejskiej trasy Moby'ego. A tej ikony światowej elektroniki dawno u nas nie było! Ostatnio był widziany m.in. na Coachelli – kto śledził relacje live z tego festiwalu na YouTube, mógł się przekonać, w jak świetnej formie jest słynny producent. I jak dobrze ogląda się jego show, złożony z największych i najbardziej legendarnych numerów. Zagranych na kilkuosobowy band. Podobnie będzie w Warszawie.
Primus
6.08.2026, Warszawa, Letnia Scena Progresji
Istnieje od 1984 roku i jest jednym z najbardziej zasłużonych zespołów na scenie alternatywnej. Primus zasłużył sobie na to miano dziewięcioma rewelacyjnymi albumami w swojej dyskografii, na których zawsze zaskakiwali pomysłami i świetnym, muzycznym humorem. „Wielu zespołom brakuje wszystkiego, co wyróżnia właśnie Primusa: ekscentrycznego poczucia humoru i muzycznych umiejętności wnoszenia ekscytujących dziwności do życia”, pisali o jego nagraniach krytycy. Kto szuka CZEGOŚ w muzyce, w Primusie to znajdzie.
A$AP Rocky
13.09.2026, Łódź, Atlas Arena
Niektórzy spodziewali się go w 2026 roku na letnim festiwalu, ostatecznie A$AP Rocky wystąpi jeszcze tego lata, ale już we wrześniu i pod dachem. Łódzki koncert odbędzie się w ramach globalnej trasy raper Don’t Be Dumb World Tour. Obejmujące 42 przystanki torunee będzie dla pierwszą okazją, by usłyszeć na żywo materiał z albumu „DON’T BE DUMB”. Pierwszego od ośmiu lat w karierze słynnego Rocky'ego.
Slayyyter
24.10.2026, Warszawa
„Najlepsza Nowa Muzyka” (Best New Music) – tak podsumował tegoroczny album Slayyyter „Worst Girl in America” amerykański serwis Pitchfork. Jeden z ostatnich, w których jeszcze warto czytać recenzje. „Zapach spalonej gumy i mgiełki zapachowej z galerii handlowej sprawia, że ten głośny, dziki nowy album tego ostro skręca w stronę klubowej antagonizmu” – to też o płycie Catherine Garner, która kryje się za nazwą Slayyyter. Bywa porównywana m.in. do Charli XCX, M.I.A., nawet Crystal Castles, ale Catherine konsekwentnie stara się robić swoje i jest w tym coraz bardziej przekonująca. Warto ją zobaczyć na żywo!
Placebo
18.11.2026, Łódź, Atlas Arena
Był rok 1996, gdy o pierwszym albumie Placebo napisano: „absolutnie uzależniający” i chwilę potem brytyjska grupa stała się jedną z najważniejszych na rockowej scenie tamtej dekady. Nagrywali z nią później m.in. David Bowie czy Michael Stipe z REM, a w tym roku Placebo koncertuje po świecie, świętując 30-lecie swojego debiutu i startu wielkiej kariery. I to jak świętuje: wracając wyłącznie do pierwszego albumu i odświeżając go w wersji koncertowej. „To celebracja tego, gdzie zaczynaliśmy i punkt spotkania między tym, kim byliśmy wtedy, a tym, kim jesteśmy teraz”, mówią muzycy. Młodsi i starsi - czujcie się zaproszeni.