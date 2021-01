Żegnamy 2020 rok z U Know Me Records. Imprezowo!

„W 2020 roku U Know Me Records obchodziło swoje 10-lecie, ale zamiast hucznego świętowania wzięliśmy się mocno do roboty, co zaowocowało aż 12 wydawnictwami (w tym 8 winylami!)” - napisał jeden z założycieli wytwórni, Groh, w świątecznym mejlu. Warto więc tym miejscu posłużyć się starym polskim porzekadłem, że co się odwlecze, to nie… i zorganizować urodzinową imprezę właśnie teraz. Choćby w sylwestra.

U Know Me 10 lat później

Okazja jest podwójnie wyjątkowa. Raz, że żegnając 2020 rok, wytwórnia Groha rozpoczyna drugą dekadę swojej działalności, dwa – dokładnie 31 grudnia, o godzinie 11., na oficjalnym Bandcampie UKM pojawia się specjalny składak , na którym zebrano po jednym kawałku ze wszystkich tegorocznych wydawnictw spod znaku U Know Me Records (plus trzy zapowiedzi na rok 2021). Żeby było ciekawiej – cała kompilacja jest dostępna do pobrania w trybie „name your price” (zapłać ile chcesz), a dochód z jej sprzedaży przeznaczony będzie na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Bye Bye 2020 - kompilacja U Know Me Records

Immortal Onion - AI (Information Architecture) [UKM 079] Normal Bias - Fourties Are Getting Restless (NOON Remix) [UKM 084] Prometh - Zero Gravity [UKM 081] Lua Preta - Mostra Pistola (Awgs Warsaw Pistola Remix) [UKM 083] Maira x Invent - W pogoni [UKM 082] Immortal Onion - Triggers (Live at Jassmine) [UKM 088] beluga stone - food& [UKM 086] Daniel Szlajnda - In Between [UKM 080] Normal Bias - 41.195 [UKM 077] JANKA - Hanka Dub (Jazxing Space Version) [UKM 089] Pepe. - Fade feat. runforrest [UKM 085] TVB - Czekam Przed Wejściem feat. Ania Dudek [UKM 087] ŻYŃY - Mhm [UKM 090] IFS - Vacuum Eater [UKM 092] delay_ok - Ya Tano [UKM 093]

Z miłości do wosku

Kilka lat wcześniej, przy okazji tego wywiadu, w którym pytaliśmy założycieli U Know Me Records o genezę ich labelu, Groh mówił : „Od początku chciałem zdobyć świat (...) Chciałbym, żeby UKM zaistniało na globalnej mapie muzyki – żeby ludzie mieli świadomość, że w naszym kraju też dzieją się muzyczne fajne rzeczy”. Dekadę później nikt nie może mieć wątpliwości, czy tak się stało. U Know Me to mocna marka na scenie muzyki elektronicznej i klubowej w Polsce, miejsce, w którym ukazują się jedne z najlepszych albumów w naszym kraju, do tego często doceniane również poza granicami (żeby tylko wspomnieć trasę koncertową artystów U Know Me po Japonii).

Żeby podkreślić ciężko wykonaną pracę warto wspomnieć, szczególnie młodszym czytelnikom, że UKM rodziła się w czasach, gdy nie było jeszcze Facebooka ani YouTube'a, a wszelkie kontakty odbywały się personalnie albo telefonicznie.

Groh wspomina: „Czasy były dość specyficzne, bo na początku XXI wieku grało się tylko z wosku – o Serato jeszcze nikt nie myślał – i jeśli zachodnie hity udawało się jakoś zdobyć, to polskich płyt było dosłownie kilka. (…) Odwiedzali nas raperzy i producenci i to właśnie ci współmelanżownicy ochoczo przystąpili do projektu pt. »wydajmy naszą muzykę na winylu«. Nikogo nie musiałem długo namawiać, a niektóre projekty, jak np. 2cztery7 powstały specjalnie na nasz składak. Oczywiście nikt wtedy nie myślał o forsie, czy przyszłości wydawniczej – zrobiliśmy to z czystej zajawki, która samoistnie przeistoczyła się coś większego”.

Wyszło pięknie

W tym samym wywiadzie sprzed kilku lat, Groh podkreślał, że to, z czego po pierwszych latach działania wytwórni był najbardziej zadowolony to to, że „zachowaliśmy z UKM niesamowitą unikalność. Chcieliśmy po prostu coś fajnego po sobie zostawić i to się chyba udało”.

Dziesięć lat po założeniu, w katalogu U Know Me Records jest dziś 85 wydawnictw. Między innymi tak ważne dla rodzimej sceny albumy jak „Digital Garden” Kixnare’a, „Feel This Way” Krime’a czy „Traveler” duetu Rysy, ale choć sami pokusiliśmy się kiedyś o wybór 10 płytowych perełek z dorobku wytwórni , jedna dziesiątka to dla oddania potencjału całego zestawu zdecydowanie za mało. Na 10-lecie UKM warto sprawdzić i przesłuchać dziś cały katalog , i przypomnieć sobie, jak zmieniała się na przestrzeni ostatnich lat muzyka elektroniczna w Polsce. Trudno bowiem o drugą tak bogatą i przekrojową kolekcję. Wzbogaconą jeszcze o małe dzieła sztuki, jakimi zawsze były okładki albumów wydawanych pod znakiem UKM.

„Moich ulubionych grafik było oczywiście wiele, bo lubię, gdy graficy puszczają wodze fantazji, ale to, czego nigdy nie zapomnę, to wydanie płyty Twardowski »When We Were Astronauts«” – mówi nam Groh „Zrobiliśmy otwieraną okładkę typu gatefold i na każdej z czterech stron dorzuciliśmy widoczną tylko po naświetleniu warstwę farby fluorescencyjnej. Wygląda to obłędnie, bo druga warstwa to drugi projekt graficzny. Niestety koszt tego pomysłu przewyższył potencjalny zysk ze sprzedaży, a do tego wciąż mamy jeszcze kilkanaście niesprzedanych sztuk. No ale wyszło pięknie!”.

Wydania płyty Twardowskiego w takiej formie Groh absolutnie nie żałuje, są jednak pewne płyty z katalogu U Know Me, które mogą mu się śnić po nocach: „Najbardziej mi szkoda, że nie wydałem naszej pierwszej płyty »Homeworkz« Teielte na winylu” – mówi. „Ale ostatnio znów miałem podobne odczucie – dlaczego debiut Pepe. wyszedł na tym nieszczęsnym CD zamiast wosku?!”.

Być może uda się to jeszcze kiedyś nadrobić, to jednak, co raczej już się więcej nie powtórzy, to pamiętny festiwal Red Bull Music Academy Weekender z 2016 roku – a zwłaszcza pewien kiedy artyści UKM grali wspólny koncert z ekipą innego ważnego, alternatywnego labelu Lado ABC. Imprezie towarzyszyła też specjalnie przygotowana na tę okoliczność gra planszowa – którą teraz można przy użyciu dobrej drukarki wydrukować.

Zagraj z U Know Me i Lado ABC! © Red Bull Music

„Na jednej scenie sześć naszych zespołów i sześć zespołów od nich” – wspomina Groh. I robi to w odpowiedzi na „najdziwniejszej sytuacji”. „W dniu koncertu Teielte, który był połową duetu SOTEI i oczywiście miał pojawić się na scenie, doznał poważnej kontuzji pleców i nie dał rady dotrzeć do Teatru Dramatycznego, gdzie odbywało się to podniosłe wydarzenie. Na szybko podjęliśmy więc decyzję, że zastąpię Pawła na scenie, ale incognito. Założyłem bluzę z kapturem, pożyczyłem czapkę, wrzuciłem jeszcze kurtkę pod bluzę, żeby posturą upodobnić się do Teielte i tak wskoczyłem na scenie. Przez jeden numer musiałem udawać, że gram na samplerze! Nikt się nie zorientował podmianą, ale te cztery minuty trwały dla mnie wieczność”.