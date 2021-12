Na dwa albo i cztery głosy: wybieramy 10 najciekawszych featów 2021 roku

„Choć to zabawna sytuacja / To jednak niezbyt miłe rzeczy wydarzą się tu za chwilę” – rozpoczynają tymi słowami swój wspólny numer WaluśKraksaKryzys i

. W treści, być może, ale samo muzyczne spotkanie tych dwóch panów zapisujemy do wydarzeń najmilszych. I jeden płytą „Atak”, i drugi płytą „Dziękuję”, zakończyli 2021 rok bardzo udanie, a tym kawałkiem pokazali też innym, że naprawdę warto rozmawiać. „Tuż przed północą” to efekt kilkuletniej znajomości muzyków, do jakiej by nie doszło, gdyby Błażej Król, wtedy już znany i ceniony na scenie, sam nie zadzwonił do młodego Walusia i nie sprzedał mu tekstu: „Cześć, jestem twoim fanem, może się spotkamy?”.

, w którym też podkreślał: „Mamy podobne poczucie humoru, podobne też chyba zwoje mózgowe, dlatego złapaliśmy fajny przelot”. Niech ta piosenka będzie dla nas wszystkich inspiracją. Nie bójcie się dzwonić do innych.