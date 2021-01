NAJWAŻNIEJSZE GRY 2021 ROKU:

1. Hitman 3

2. Outriders

- i szczerze mówiąc czekamy na ten tytuł, trzymając kciuki za nową produkcję studia People Can Fly. Swego czasu mówiło się o tym tytule, jak o polskiej odpowiedzi na Mass Effecta... ale nie - zapomnijcie o rodzimym RPG osadzonym w kosmosie, a nastawcie się na loot-shootera wzorowanego na The Division czy Destiny. Mimo tego zapowiada się, że z Outriders będzie naprawdę solidną strzelanką drużynową - o czym jednak przekonamy się nie 2 lutego (kiedy to pierwotnie miała zadebiutować produkcja), a dopiero 1 kwietnia... o ile gra nie zaliczy dalszych obsuw. Za to już w lutym pogramy w specjalnie przygotowane demko - jest na co czekać!

3. Far Cry 6