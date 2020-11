Gość w dom, domówka start! 10 płyt, które rozkręcą każdą imprezę

Do dobrej domówki można przygotować się albo wybierając arsenał hitów z popularnej playlisty albo... sięgając po sprawdzone całe albumy, które są gwarancją udanej zabawy. Dlatego tym razem polecamy płyty, które nie ograniczają się do trzech mocnych singli. Te kilkudziesięciominutowe perełki pozwolą rozkręcić imprezę i w salonie, i w kuchni, będąc równocześnie świetnym soundtrackiem do rozmów na balkonie (byle przed 22!) albo... online, bo rok 2020 wciąż nie pozwala wyjść na dobre z domu, ale przecież nie może nas to powstrzymać od dobrej zabawy.