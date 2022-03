Muzyczny home office: 10 ważnych płyt nagranych w domu

: „Określenie bedroom producer jest u nas raczej pejoratywne. Jeśli ktoś mówi, że nagrał płytę w domu, to brzmi jakby nie miał hajsu na studio albo był na początku drogi. I to oczywiście nijak się ma do realiów. Nagrywanie w swoich warunkach bez utraty jakości to pewna nowa perspektywa. Kiedyś dzielenie studia było pewną koniecznością, dzisiaj sprzęt i odpowiednie oprogramowanie są w zasięgu każdego twórcy. Osobiście jestem dumny ze swojej pracowni i nie zamieniłbym jej na godziny w wynajętym studiu. Granie u siebie jest czymś naprawdę komfortowym”.

To właściwie oni zainspirowali nas do zrobienia tej listy. Końcem lutego ogłosili wydanie pierwszej części epki „Tropical Soldiers in Paradise”, która ma nieść nam, słuchaczom, antidotum na to, co za oknem. Została zarejestrowana w końcu w połowie gorącego lata na Warmii i co ważne – „na poddaszu pięknego domu należącego do przyjaciół zespołu położonego w okolicach Nowego Kawkowa (o wdzięcznej nazwie Wersal)”. Czas i miejsce nie były przypadkowe – muzykom zależało, by oddać na swojej płycie ducha i atmosferę tamtych dni. I kiedy dookoła zimno i szaro, przenieść nas bliżej promiennego słońca. (Kiedyś podobny zabieg zrobili już Dick4Dick, nagrywając płytę „Summer Remains” początkiem lata, w czerwcu 2009, w drewnianej chacie na wschodzie Polski – też warto sprawdzić).