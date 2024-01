Tego będziemy słuchać: 10 płyt na nowy rok

W 2024 roku mijają trzy lata od debiutanckiej „Pułapki na motyle” Sobla, którą podbił polską scenę muzyczną. Numery z tego krążka mają dziś po kilkaset milionów odtworzeń w serwisach Spotify i YouTube, a fani artysty – głód kolejnej płyty, która latem ubiegłego roku była jeszcze w produkcji, o czym Sobel poinformował na Sun Festivalu. Odliczanie do premiery musiały umilić dwa nowe single: „Sextape” i „Muszę to wykrzyczeć” we współpracy

Jeden z najciekawszych głosów na polskiej scenie i jednocześnie jeden z najbardziej wyczekiwanych tegorocznych powrotów. W jednym z wywiadów, których Tomek Makowiecki udzielił w 2023 roku powiedział: „Mam jeszcze dużo rzeczy do zrobienia” i nie rzucał słów na wiatr. Ponad 10 lat od wydania przejmującego albumu „Moizm”, popularny artysta, który konsekwentnie kroczy własną ścieżką, wydaje wreszcie w lutym 2024 kolejną płytę, na której jest jeszcze „bardziej niż zwykle” sobą – cytując tytuł jednego z nowych utworów. Album promuje już singel „Na paluszkach”, nagrany z Julią Wieniawą.

Jeden z najciekawszych głosów na polskiej scenie i jednocześnie jeden z najbardziej wyczekiwanych tegorocznych powrotów. W jednym z wywiadów, których Tomek Makowiecki udzielił w 2023 roku powiedział: „Mam jeszcze dużo rzeczy do zrobienia” i nie rzucał słów na wiatr. Ponad 10 lat od wydania przejmującego albumu „Moizm”, popularny artysta, który konsekwentnie kroczy własną ścieżką, wydaje wreszcie w lutym 2024 kolejną płytę, na której jest jeszcze „bardziej niż zwykle” sobą – cytując tytuł jednego z nowych utworów. Album promuje już singel „Na paluszkach”, nagrany z Julią Wieniawą.

Jeden z najciekawszych głosów na polskiej scenie i jednocześnie jeden z najbardziej wyczekiwanych tegorocznych powrotów. W jednym z wywiadów, których Tomek Makowiecki udzielił w 2023 roku powiedział: „Mam jeszcze dużo rzeczy do zrobienia” i nie rzucał słów na wiatr. Ponad 10 lat od wydania przejmującego albumu „Moizm”, popularny artysta, który konsekwentnie kroczy własną ścieżką, wydaje wreszcie w lutym 2024 kolejną płytę, na której jest jeszcze „bardziej niż zwykle” sobą – cytując tytuł jednego z nowych utworów. Album promuje już singel „Na paluszkach”, nagrany z Julią Wieniawą.

. Pytany też wtedy o „Dzienną” mówił: „Z płytami producenckimi różnie bywa. Często coś się wysypie w ostatniej chwili. Ale myślę, że w najbliższych miesiącach zacznie się wszystko rysować. Życzyłbym sobie, żeby ta najnowsza, nadchodząca płyta, była wykonana tak dobrze, żebym do niej chętnie wracał”. Nawzajem!

. Plus on. Czyli

, Meek Oh Why?, Mr Polska,

Mówi, że jest dojrzalsza, a jej nowe piosenki – świeżym rozdaniem w polskim popie. Tym bardziej nie możemy się doczekać kolejnej płyty Margaret, która kilka miesięcy temu zachwyciła nas, razem z Dziarmą, podejściem do reinterpretacji swoich utworów