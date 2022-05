Podczas swojej długiej kariery Chris Birch podjął się największych wyzwań w świecie motocykli terenowych - zaliczył sześciodniówkę, Rajd Dakar i najtrudniejsze zawody Hard Enduro . Można zatem powiedzieć, że zjadł zęby na tym sporcie.

Oprócz tego, że Chris jest świetnym zawodnikiem z tytułami w Roof Africa i świetnymi wynikami podczas Red Bull Romaniacs, to jest również trenerem, który jak nikt inny zna się na najczęściej popełnianych błędach.

Poprosiliśmy więc go o stworzenie listy 10 najczęstszych grzechów terenowych motocyklistów, z którymi się spotkał.

1. Brak paliwa

Chris Birch i jego uczniowie © Chris Birch Coaching

Łatwiej powiedzieć niż zrobić, ale nietrudno zapamiętać, że motocykle terenowe trudniej się pcha niż nimi jeździ, szczególnie po bezdrożach. Raz w Lesotho zjechaliśmy do miasta, żeby zatankować, ale okazało się, że nie ma paliwa na stacji. Wtedy jeden facet z wielkim uśmiechem odlał nam trochę paliwa ze swojego baku. Po przejechaniu jakiś pięciu kilometrów motocykl zaczął strasznie dymić i okazało się, że ten miły pan sprzedał nam olej do lamp. Na szczęście okazało się, że dwusuw jest w stanie przepalić takie paliwo i dojechaliśmy do następnego miasta, gdzie była normalna benzyna. Kiedy zamykam oczy nadal mam przed oczami widok czarnych chmur za motocyklem. Zużyliśmy wtedy też trzy świece.

2. Brak narzędzi

Chris Birch na Red Bull Romaniacs © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

Mam jednego dzieciaka, którego szkolę i staram się nauczyć go trochę samodzielności. Raz nie chciało mu się zabrać ze sobą torby z narzędziami, a podczas jazdy zepsuł mu się korek. Pomyślałem, że to świetna okazja, żeby dać mu nauczkę: zamiast po prostu naprawiać mu motocykl, kazałem mu tam siedzieć i czekać na nas. Jak się okazało, była to naprawdę długa jazda, zanim wróciliśmy i siedział na tej samej skale aż dziewięć godzin! Od tamtej pory dzieciak nigdy więcej nie zapomniał zabrać swojej nerki. Nawet jeśli nie wiesz, jak korzystać z narzędzi, jeśli masz świecę zapłonową i klucz pasujący do twojego motocykla, zazwyczaj znajdziesz kogoś, kto ci pomoże. Zabieranie ze sobą jedzenia też jest ważne, zwłaszcza jeżeli jesteś taki chudy jak ja. Kiedy już zgłodnieję, to jest koniec gry.

3. Złe ciśnienie w oponach

Chris Birch na Red Bull Romaniacs © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool

Ustawienie odpowiednim ciśnienia w oponach to jedna z najważniejszych rzeczy w terenie. Gdy tylko zaczyna być ślisko, trzeba upuścić trochę powietrza, dzięki czemu opona będzie miała większą powierzchnię styku z nawierzchnią, więc poprawi się przyczepność. Kiedy podczas treningu grupowego ktoś prosi mnie, żeby wjechał mu motocyklem, najpierw spuszczam mu trochę powietrza i każę spróbować jeszcze raz. Jednak nie można rozpoczynać jazdy ze zbyt niskim ciśnieniem, bo może to przynieść odwrotny skutek i szybko złapiemy kapcia.

4. Odłączenie się od grupy

Birchy w koleinie © Redbull.com

Kiedyś jeździłem po szlaku i nasz kolega został z tyłu grupy. Zanim to zauważyliśmy, już się zgubił. Tak długo zajęło nam znalezienie go, że kiedy w końcu to zrobiliśmy, siedział na górze koparki. Zdał sobie sprawę, że zaczyna dostawać hipotermii i (będąc mechanikiem diesla) zdołał odpalić koparkę. Pracowała ona na pełnym gazie, a on siedział na pokrywie silnika, przytulając rurę wydechową, aby się ogrzać. Jeśli kiedykolwiek zdecydujesz się zboczyć z trasy, najpierw komuś o tym powiedz.

5. Położenie kasku na zboczu górki

Chris Birch nawadnia się © Miles Holden/Red Bull Content Pool

Widziałem to już kilka razy: zawodnik zdejmuje kask i kładzie go na zboczu wzgórza, a on po prostu zaczyna się toczyć na dół. Trzeba uważać, gdzie się go odkłada. Zawieś go na kierownicy lub podnóżku w miejscu, w którym się nie stoczy. W pierwszym roku, w którym robiłem Romaniacs, do mety dojechał jeden facet bez kasku. Miał głowę całą podrapaną i poranioną. Okazało się, że w połowę jazdy wykonał bez kasku, ponieważ położył go na wzgórzu, a ten stoczył się w głąb Karpat i już nigdy więcej go nie zobaczył.

6. Skok przez przeszkodę bez sprawdzenia lądowania

Chris Birch © Jonty Edmunds/Red Bull Content Pool

W pobliskim lesie, gdzie mieszkam, często wykopują duże dziury w ziemi i sypią kopce, żeby zablokować wjazd samochodom. Na pierwszy rzut oka wygląda to jak idealny skok. Kiedy byłem dzieckiem wyskoczyłem raz z takiej górki bez sprawdzenia lądowania i moja XR100 wpadła prosto do dziury. Przysłowie "patrz, zanim skoczysz" pasuje tutaj idealnie.

7. Podziwianie własnych umiejętności

Chris Birch rzuca wyzwanie grawitacji © Miles Holden/Red Bull Content Pool

Klasyczny błąd nowicjusza: wychodzisz z zakrętu, odwijasz manetkę, patrzysz na szprycę spod koła i uśmiechasz się do siebie tylko po to, żeby wjechać prosto w drzewo. To, co jest za tobą jest już przeszłością. Zawsze patrz przed siebie - to jedna z najważniejszych zasad!

8. Samotna jazda

Chris Birch w Nowej Zelandii © Miles Holden/Red Bull Content Pool

Podstawowa reguła przetrwania brzmi: zawsze informuj kogoś, gdzie jedziesz. Sam miałem kilka grubych wypadków starając się jeździć spokojnie. Dlatego zawsze trzeba dać znać komuś, gdzie będziemy jeździć. Raz zdarzyło mi się utknąć moim KTM 1190 Adventure R do góry kołami na miękkiej wydmie i pierwsze co mi wtedy przyszło do głowy to: "Utknąłem sam, na 230 kilogramowym motocyklu i nie dałem nikomu znać, gdzie jestem, więc na jakąkolwiek pomoc nie mam co liczyć". Na szczęście udało mi się wyjechać samemu, ale wtedy żałowałem, że nikt nie wiedział, gdzie jestem.

9. Złe opony

Chris Birch w Rumunii © Dmytro Vakulka/Red Bull Content Pool

Zawsze powinniśmy używać odpowiednich opon na dane warunki. O oponach trzeba myśleć jak o butach - nie da się tańczyć w butach do kręgli.

10. Brak zajawki

Kolejny dzień w pracy Chrisa Bircha © Miles Holden/Red Bull Content Pool

Jazda motocyklem przede wszystkim ma dawać dobrą zabawę. Ludzie tak zatracają się w pogoni za sponsorami, wynikami i pokonywaniem rywali, że zapominają, dlaczego w ogóle zaczęli jeździć. Lekarze i pielęgniarki nie lubię motocykli, dlatego że na nich nie jeżdżą. Jednak złamana ręka, czy poobijana noga to nie duża cena za frajdę, jaką dają. Oczywiście kontuzje to nic przyjemnego, ale w tym sporcie się po prostu zdarzają.

Jeden z moich znajomych z Południowej Afryki przyleciał specjalnie do Nowej Zelandii, żeby wystartować ze mną w wyścigu i 200 metrów przed samą metą złamał nadgarstek. Mimo to przyznał, że to był najlepszy jego dzień w ciągu ostatnich dwóch lat. Do samolotu wsiadał z gipsem na ręce i wielkim uśmiechem na twarzy.