10 sprawdzonych porad, co robić, by tańczyć jeszcze lepiej

Jeśli chcesz być tancerzem, niezależnie od tego, czy tańczysz breaking , waacking czy popping , musisz mieć nie tylko giętkie ciało i wyczucie rytmu, ale i właściwe podejście. W byciu jak najlepszym tancerzem pomaga na pewno zapoznanie się z historią twojego ulubionego tańca, oglądanie mistrzów w twojej kategorii, ale także wsłuchiwanie się w to, co mówią.

Specjalnie dla ciebie zapytaliśmy szanowanych na całym świecie tancerzy street dance'u, na co zwracać szczególną uwagę na parkiecie. Lil Buck, Diablo, StalaMuerte, Angyil, Dassy, SHEopatra, Kid Nimbus, Poppin'C, Kyoka i Majid dzielą się swoimi radami, z których możesz skorzystać.

01 StalaMuerte: jakość, nie ilość

Wielu tancerzy twierdzi, że muszą ćwiczyć każdego dnia. Najważniejsze, żeby skupić się na jakościowym treningu i ćwiczyć umiejętności, które musisz poprawić, albo nauczyć się rzeczy, które nie są dla ciebie łatwe. Na pewno warto zawsze poprawiać swoją wytrzymałość. W niektórych bitwach musisz wykonać 15 lub 20 rund, bez odpowiedniej kondycji, to ci się nie uda. Dlatego myślę, że bieganie to dla tancerza bardzo dobra rzecz. Może nie codziennie, ale dwa lub trzy razy w tygodniu, na pewno dobrze ci zrobi. Dodatkowo ważne jest, jak spędzasz swój dzień. Pamiętaj, że wszystko może cię dodatkowo zainspirować i wpłynąć na twój styl .

Stalamuerte nad Jeziorem Genewskim © Little Shao

02 Diablo: nigdy nie rezygnuj z bycia sobą

Bycie sobą jest znacznie trudniejsze niż udawanie kogoś innego. Ale właśnie wtedy, gdy jesteś sobą i chcesz budować swój własny styl, masz szansę naprawdę wyróżnić się pośród innych. W tańcu można ze sobą rywalizować na technikę, umiejętności, cały czas można je podkręcać, ale nawet najlepsza technika nie zastąpi ci własnego stylu. I nie wyrazi za ciebie tego, co masz w środku.

Diablo - Red Bull BC One Camp Poland 2022 © Gniewko Głogowski

03 Poppin'C: ciężka praca się opłaca

Kluczem do bycia jak najlepszym tancerzem jest koncentracja i wola walki. Nigdy się nie poddawaj. Nie spiesz się. Ćwicz swoje, w swoim tempie, ciężka praca zawsze się opłaca. Sposobem potem na utrzymanie się na szczycie jest poznanie swojego ciała, no i zdrowy tryb życia. Kontroluj swój umysł, bądź silny i nigdy nie przestawaj.

Poppin'C w akcji © Little Shao/Red Bull Content Pool

04 Kyoka: koniecznie eksperymentuj

Spróbuj poszerzyć swoje horyzonty. Eksperymentuj. Zarówno z tymi rzeczami w tańcu, które lubisz, jak i tymi, których nie. Kiedy coś ci się nie podoba, spróbuj pomyśleć, dlaczego nie lubisz tego konkretnego stylu lub ruchu. Wyjdź ze swojego pudełka, ze swojej strefy komfortu, a to na pewno wpłynie na ciebie i rozwój twojego stylu. Przy okazji uwierz w siebie i znajdź to, co jest dla ciebie naprawdę ważne i prawdziwe.

Kyoka © Vladimir Lorinc / Red Bull Content Pool

05 Lil Buck: wszystko w swoim czasie

Wielu młodych tancerzy oczekuje dzisiaj, że wszystko potoczy się bardzo szybko. W dobie mediów społecznościowych szukają natychmiastowej satysfakcji i sławy. Kiedy ja zaczynałem, nie było takich luksusów jak social media. Wszystko miało swój rytm, niewyznaczany jeszcze internetową sławą. Ale to mnie nauczyło, by się nigdzie nie spieszyć. Wiadomo, że bywa to trudne, ponieważ nie zarabiasz od razu dużo pieniędzy, ale uważam, że na każdego przyjdzie jego czas. Najpierw skoncentruj się na sobie, na tym, co umiesz, czego nie, a to pomoże ci wyjść w świat i zdobyć wszystko, o czym marzysz.

Lil Buck © Alex Palmer / Red Bull Content Pool

06 Dassy: bądź głodny

Media społecznościowe to nie wszystko. Wiem, że dziś tancerze muszą być aktywni i działać nie nawet na 100, ale na 1000 procent. Ale tylko publikowanie ładnych postów i klipów w social mediach, nie poprawi twojego warsztatu. Internet niech ci pomaga w nawiązywaniu kontaktów i w zdobywaniu obserwatorów, ale nie przestawaj przy tym pracować nad swoim stylem. Bądź cały czas głodny lepszego tańca.

Dassy © Daniel Zuliani / Red Bull Content Pool

07 Angyil: ignoruj hejterów

Najlepszą radą, jaką mogę dać, jest bycie silnym. Zawsze trafi się grupa ludzi, którzy wystąpią przeciwko tobie. Będą mówić różne rzeczy, kłamać i próbować cię zdyskredytować przed innymi. Zwłaszcza, gdy będziesz tańczyć coraz lepiej. Wszystko dlatego, że będą ci tego zazdrościć! Jeśli tak się stanie, nie pozwól, aby jakikolwiek hejt cię zatrzymał. Jeżeli zaś spadnie na ciebie lawina komplementów i pochwał – niech cię one nie rozpraszają, ale dodają tylko motywacji, by być jeszcze lepszym.

Angyil © Drew Gurian / Red Bull Content Pool

08 Majid: nigdy nie spoczywaj na laurach

Nigdy nie koncentruj się tylko na wygrywaniu trofeów. Wkładaj w taniec swoje serce i duszę. Skoncentruj się na cieszeniu się całym procesem, a nie tylko tym, co na końcu. U celu. Dzięki takiemu podejściu nauczysz się znacznie więcej i wyniesiesz z tego więcej niż to, co da ci jedna wygrana bitwa lub ładny puchar.

Majid podczas BC One Cypher Austria 2019 © Little Shao/Red Bull Content Pool

09 Kid Nimbus: znajdź równowagę

Czy tańczysz, by wygrać, czy by wyrazić siebie? To bardzo ważne pytanie, na które musi sobie odpowiedzieć każdy tancerz. Gdy już podejmiesz decyzję, pracuj nad tym, by odpowiednio zsynchronizować je ciało i umysł. To nie jest wcale takie proste. Moim zdaniem jednak lepiej poświęcić czas na budowanie tej równowagi niż zastanawianie się nad kolejnym zwycięstwem.

Kid Nimbus © Chris Hershman / Red Bull Content Pool

10 SHEopatra: wyślij wiadomość

Przesłanie, które chcę przekazać moim tańcem i sztuką, to absolutna wolność. Chcę, aby inni tancerze czuli się dumni i wolni, jak ja. Dlatego każdego zachęcam do podobnego podejścia. Niech każdy ma przed sobą swój cel i dąży do niego, ale pozostanie przy tym absolutnie wolny.

In 2015, Sheopatra founded the Council Women, an all-women dance company. © Atiba Jefferson