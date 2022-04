10 rzeczy, których Rosalía wcale nie kryje

Taniec był jej pierwszą artystyczną aktywnością w dzieciństwie. Kiedy jednak w wieku 13. zaczęła chodzić do szkoły muzycznej, taneczne pląsy poszły na drugi albo nawet trzeci plan. Wróciła do nich kiedy miała już konkretny plan na życie: podbicie muzycznej sceny. Ponownie zaczęła się uczyć tańca i stosować go na scenie. „Połączenie tego w idealny sposób to bardzo trudne zadanie. Ale sprawia mi ogromną radość” – mówi. Nie ukrywamy, że z chęcią widzielibyśmy ją

Pytana z kolei o swoją codzienną rutynę, hiszpańska artystka specjalnie nie zaskakuje. „Jeśli idę spać o godz. 22., to następnego dnia wstaję już o ósmej. Rano siłownia i normalny dzień pracy” – mówi. Wokalistka codziennie ćwiczy głos, a tańczy w zależności od tego, czy ma do przygotowania jakiś występ czy teledysk. Wtedy, ćwiczy układ przez półtora miesiąca, co najmniej cztery lub pięć godzin dziennie. A co robi, kiedy ma wolne? „W wolne dni nie śpiewam. Robię ciasteczka albo wybieram się na przejażdżkę”.