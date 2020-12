10 bardzo światowych płyt 2020 roku

Takich rzeczy nie pamiętają najmłodsi fani muzyki. Żeby nie było w Polsce koncertów wielkich gwiazd muzyki, żeby nie organizowano letnich festiwali? Scenariusz jak z zamierzchłej historii, gdy nasz kraj stał na uboczu zachodniego świata, a muzyka grana na żywo – zwłaszcza ta zagraniczna – była towarem luksusowym. Nikt by w to rok temu, przy składaniu podsumowań za rocznik 2019, nie uwierzył, ale najgorszy scenariusz stał się faktem. Największe festiwale, które ściągają co roku gwiazdy do Polski zostały odwołane, pojedyncze koncerty (w tym roku miała przecież do nas przylecieć reaktywowana załoga Rage Against The Machine) anulowane lub przeniesione na bliżej nieokreślony termin, dlatego wielu słuchaczy jedyny kontakt ze światem muzyki łapało przez ostatnie miesiące właśnie dzięki płytom. W tym roku mogły one pełnić szczególne role.

Bad Bunny „YHLQMDLG” (zamiast last minute do ciepłych krajów)

Można mierzyć popularność muzyki latynoskiej kolejno powstającymi lokalami, grającymi tylko reggaeton, można też zerknąć na statystyki Spotifya, w którym to serwisie Bud Bunny wykręcił z jednym z najbardziej imprezowych krążków ostatniego roku, „YHLQMDLG”, wynik 3,3 milardów odtworzeń. Sam Bad Bunny był też najczęściej odsłuchiwanym na Spotify artystą, wyprzedzając m.in. Drake’a, The Weeknd i inną gwiazdę latin music – J Balvina. Za tymi wielkimi liczbami kryje się jednak przede wszystkim świetnie wyprodukowana płyta, którą nie tylko amerykański Pitchfork, uznał za „outstanding”.

Dua Lipa „Future Nostalgia” (zamiast clubbingu gdzieś w Europie)

Zdecydowanie najlepszy album, jaki w 2020 roku nagrała gwiazda muzyki pop. Dua Lipa, kiedy zapowiadała „Future Nostalgię” mówiła, że marzy jej się płyta, która nawiązywać będzie do jej dzieciństwa, do muzyki, której słuchali rodzice, a jednocześnie spodoba się jej rówieśnikom. Teoretycznie moda na retro ma się na zagranicznych rynkach świetnie, ale sam pomysł, by czerpać ze starych muzycznych dekad to tylko składowa większej całości, podpisanej jako Dua Lipa. Ta dziewczyna ma charyzmę, jakiej dawno nie miała żadna gwiazda popu, ma też świetny głos, który w 2020 roku na tanecznych playlistach (także za sprawą zremiksowanego krążka „Club Future Nostalgia”) nie miał sobie równych.

Haim „Women in Music Pt. III” (zamiast festiwalu Glastonbury)

Gdyby tylko świat na to pozwolił, dziewczyny z Haim grałyby swój najnowszy materiał na każdym popularnym festiwalu. „Women in Music Pt. III” aż się prosi, by zapraszać go na wielkie sceny, także dlatego, że do jego nagrania grupa włożyła nie tylko sporo talentu i serca, ale i determinacji. Zanim płyta powstała, chłopak Danielle i współproducent nagrań zespołu, Ariel Rechtshaid, walczył z rakiem, Este zmagała się wciąż z wieloletnią cukrzycą typu 1, a Alana straciła jednego ze swoich najlepszych przyjaciół… Te dramatyczne wydarzenia udało się dziewczynom przełożyć na „najbardziej spontaniczną muzykę, jaką kiedykolwiek nagrałyśmy” – jak mówiła pierwsza z nich. „Napisałyśmy wiele tych piosenek będąc w bardzo ciemnym miejscu, ale grając je czułyśmy radość i lekkość” - tłumaczy Danielle. Też chcielibyśmy to poczuć, właśnie przy Haim na żywo.

Taylor Swift „Evermore” (zamiast Open’era)

To była pierwsza ogłoszona, duża gwiazda gdyńskiego Open’era 2020. I jedno z największych tegorocznych rozczarowań po odwołaniu tego, i innych wielkich, festiwali. Ponoć Taylor Swift ma przylecieć do Gdyni w 2021 i z materiałem z dwóch wydanych na przestrzeni kilku miesięcy albumów: „Folklore” oraz „Evermore”. Warto trzymać za to kciuki, bo na nowych płytach Swift, biorąc się pod rękę m.in. z muzykami The National i Bon Iver, przebojowy pop zastępuje emocjonalnym folkiem i alternatywnym rockiem, proponując jedne z najbardziej przejmujących utworów ostatnich miesięcy. Dlatego już teraz prosimy: nie gadajcie za głośno między piosenkami.

Pa Salieu „Send Them to Coventry” (zamiast nowego sezonu „Top Boya”)

Chodzą słuchy, że czwarty już sezon świetnego „Top Boya” (poprzednie możesz oglądać na Netfliksie) jest w drodze, ale o konkretnej dacie premiery niestety cisza. Na szczęście 2020 rok należał do „Block Boya” – rapera znanego jako Pa Salieu, który płytą „Send Them to Coventry” przeniósł brytyjską ulicę do naszych domów z gracją nie mniejszą niż twórcy wyżej wymienionego serialu. „Look, my name is Pa and I'm from Hillset / Bust gun, dodge slugs, got touched, skipped death / F*ck gyal, get money, and I don't take threat / I'm an opp, opp boy, and I know that well” – nawija na grime’owych i drillowych bitach, a nam się z tego jego Coventry nie chce wynosić.

Mr. Bungle „The Raging Wrath Of The Easter Bunny Demo” (zamiast, powiedzmy, OFF Festivalu)

Katowicki OFF co roku ściągał najciekawszych wykonawców z szeroko pojętej alternatywy – także tej najcięższej. Grali na nim już m.in. starzy wyjadacze z Napalm Death (w tym roku wydali świety album „Throes of Joy In The Jaws of Defeatism”!), dlaczego nie mieliby wystąpić znani i lubiani panowie z Mr. Bungle? Być może gdyby OFF w 2020 roku się odbył, a kapela Mike’a Pattona wyleciałaby z tą płytą poza Stany, „The Raging Wrath Of The Easter Bunny Demo” – czyli materiał, który przeleżał ponad 30 lat – zabrzmiałby w Dolinie Trzech Stawów na żywo? Nikt by tam raczej nie protestował. W końcu numery, napisane jeszcze w szkolnych czasach Pattona, teraz pomogli mu nagrać raz jeszcze m.in. Scott Ian z Anthrax i Dave Lombardo ze Slayera. Zwizualizuj to sobie.

Run The Jewels „RTJ4” (zamiast światowego tournee z RATM)

Koncertowym wydarzeniem 2020 roku miał być jedyny w Polsce (a jeden z ośmiu w Europie) występ wracającego na scenę kultowego składu Rage Against The Machine. Przede wszystkim dlatego, że to pierwsze takie tournée ekipy Zacka de la Rochy i Toma Morello od lat, ale też przez wzgląd na support, jaki miał im w krakowskiej Tauron Arenie towarzyszyć. Run The Jewels, czyli duet założony przez Killer Mike’a i El-P , mieli się u nas zjawić świeżo po premierze nowego albumu „RTJ4”. Dziś już wiemy, że to kolejny mocny – i warstwie tekstowej, i muzycznej – materiał tych artystów, który w wersji płytowej musiał nam zastąpić odśpiewywanie refrenu „Ooh La La” pod sceną.

Rina Sawayama „Sawayama” (zamiast Primavery)

„Jestem tylko zwyczajną supergwiazdą, taką jak ty” – śpiewała na swoim debiutanckim krążku zjawiskowa Rina. Co roku fani muzyki zlatują się nie tylko z Europy do Barcelony, na Primaverę , by usłyszeć na żywo muzyczne objawienia jak Sawayama i żyć ich muzyką do kolejnej edycji tego kolorowego i niezwykle otwierającego głowę festiwalu. „Sawayama” jest trochę jak pocztówka z takiej imprezy – w jej trzynastu utworach miesza się pop, rock, r’n’b, metal i wiele więcej.

Sault „Untitled (Rise)” (zamiast wycieczki do USA)

Choć to płyta brytyjskiej grupy (tak zakładam, bo wiele na temat stojących za nią ludzi nie wiadomo – producentem jest niejaki Inflo, czyli współpracownik Michaela Kiwaniuki oraz Little Simz, ale to wszystko), znajdziesz na niej i pozdrowienia z kultowych i modnych, nowojorskich klubów, w których tańczono do białego rana przy housie, disco czy boogie, i echa głośnych protestów, jakie przetoczyły się nie tylko przez Stany Zjednoczone. Duch BlackLivesMatter odczuwalny jest nie tylko w numerze o wszystko mówiącym tytule „Street Fighter”: „They can't stop us / Nothing like us / It's not over / Till they hear us now”. Mocna rzecz.

Tame Impala „The Slow Rush” (zamiast lotu do Australii albo na inny kraniec świata)